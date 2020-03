Pacijenti se okreću telemedicini: Digitalizacija više ne kuca na vrata, ona je kroz njih uletjela nošena koronavirusom

Digitalne medicinske tvrtke koriste trenutak, sad kad su liječnici opće prakse masovno pozatvarali ambulante i počeli raditi od kuće. Njihov je prioritet smanjiti teret pandemije koronavirusa na zdravstvene sustave. No, neki već gledaju korak dalje

Baš kao što se to već dogodilo švedskoj telemedicinskoj kompaniji Kry, koja je u Velikoj Britaniji i Francuskoj poznata kao Livi, a posluje i u Njemačkoj i Norveškoj. No to nije sve; aplikacija za provjeru simptoma Ada Health prošli je tjedan utrostručila porast procjena.

Takve kompanije koriste trenutak, kad su liječnici opće prakse masovno pozatvarali svoje ambulante i počeli raditi od kuće. Njihov je prioritet u ovom trenutku jasan: smanjio teret pandemije koronavirusa na europske zdravstvene sustave.