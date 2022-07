Ovog vikenda prema Zemlji jure ostaci kineske rakete: 'U najgorem slučaju dobit ćemo nešto slično udaru krstarećeg projektila'

Svemirski otpad nastao raspadom letjelice koja 30. srpnja pada prema Zemlji ima iznimno malu šansu da ugrozi ljude na Zemlji

'U najgorem slučaju dobit ćemo nešto slično udaru krstarećeg projektila kakvima svakog dana svjedočimo u Ukrajini, pa uzmite to u obzir' rekao je Jonathan McDowell iz Centra za astrofiziku na sveučilištu Harvard-Smithsonian.

Većina će rakete, nastavlja izvor, izgorjeti u atmosferi, no njezin velik dio od otprilike 5.5 tona doći će do tla, piše američki Centar za orbitalne ulaze i proučavanje otpada. Šanse da njezin dio ikoga pogodi su relativno male, s obzirom da je većina planeta prekrivena oceanima. Statistički, šanse da se ništa ne dogodi su 99.5 posto.

Na Zemlju će ovog vikenda, piše Space , pasti dio velike kineske rakete, no to ne znači da se svi moramo sakriti u podrume. Komad svemirskog otpada dio je rakete Long March 5B rocket koja je 24. srpnja lansirala modul prema stanici Tiangong, a prema najnovijim predviđanjima 25 tona težak booster na Zemlju će sletjeti 30. srpnja, uz napomenu da ovakve procjene imaju vrlo širok raspon tolerancije koji u ovom trenu iznosi 16 sati.

Uz sve navedeno, nadolazeći odar Long Marcha 5B mogao se zaobići, rekao je McDowell. Središnji stupnjevi većine orbitalnih raketa okreću se prema sigurnom padu u ocean te iznad nenaseljenog područja ili, u slučaju SpaceX-ovih Falcona 9 i Heavy Falcona, slijeću i spremni su za ponovno korištenje. Središnji stadij Long Marcha 5B, doduše, dolazi u orbitu zajedno s teretom i tamo ostaje sve dok ju ne tlu ne povuče atmosfersko trenje.

Velika kineska raketa do sad je imala tri leta, što znači da smo već dvaput gledali kako njezini komadi nekontrolirano padaju prema tlu. jedan od njih pao je u otvoren ocean, no drugi se, lansiran u svibnju 2020., rasipao iznad Zapadne Afrike gdje su neki komadi letjelice udarili u tlo Obale Bjelokosti. Kao što se vidi iz incidenta, potencijal za ljudske ozljede i štetu na infrastrukturi su veliki u slučaju pada bilo kojeg velikog komada svemirskog otpada. Čim ih je više, to je veća šansa da će netko nastradati.