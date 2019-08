Ovisni ste o YouTubeu? Ovako možete aktivirati podsjetnike za pauzu

Koliko ste se puta zatekli da gledate videe na YouTubeu, a trebali biste se vratiti na posao? Ne brinite, Google je toga svjestan i nudi vam alat pomoću kojeg impulzivnom gledanju videa možete stati na kraj

Prvo učitajte aplikaciju YouTube i na glavnom ekranu pritisnite na svoju ikonu na gornjem desnom dijelu ekrana. Tamo pritisnite Settings kako biste ušli u postavke. Pronađite opciju za pauzu pod imenom 'Remind me to take a break' i aktivirajte je. Nakon toga ćete vidjeti prozor u kojem će vam YouTube ponuditi vrijeme nakon kojeg ćete dobiti podsjetnik za malu pauzu. Nakon što ste izabrali vrijeme, pritisnite OK.

Kada se podsjetnik aktivira, video će se pauzirati i pružit će vam se opcija za nastavak reprodukcije. Moći ćete ugasiti aplikaciju ili samo ignorirati pauzu i nastaviti s gledanjem.