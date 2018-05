Ovi Osječani dobro znaju uposliti dronove, no poručuju: Sve što leti, može i pasti

Ivanu Vidakoviću dronovi više nisu hobi, nego ozbiljan posao. Otkada mu je prije sedam godina prvi završio u rukama, od njih se nije odvajao. Tada se u njemu rodila, a potom i zakotrljala ideja o proizvodnji dronova. Danas je vlasnik obrta koji se planira širiti, a svojom idejom zarazio je i prijatelja Vedrana Kralja, s kojim je inicirao i prvi sajam dronova u Osijeku, do čijeg početka sitno odbrojavaju

'Film mi je cijelo vrijeme bio drag, ali nije to život za mene. Na setu moraš biti od šest do šest, a snimaš samo 15 minuta. Zna to trajati tako po 15 dana kako bi se snimile samo dvije scene. Industrijsko snimanje mi je draže jer se traži iskustvo te precizan let', otkriva Vidaković, vlasnik Hexaworxa , obrta za proizvodnju dronova po narudžbi klijenata.

'Kada se kaže da pravimo dron, ljudi misle da ga radimo od nule. To nije više tako. Dronovi su u današnje vrijeme vrlo sofisticirani, a da bi se napravio jedan takav, morao bih u njega uložiti kao Rimac u svoje automobile. Neke gotove proizvode mogu kupiti i sastaviti ih na željeni način. I to je cijela priča', sažima Vidaković, čiji su dronovi završavali i na inozemnom tržištu.

Svatko tko se profesionalno bavi time, smatra, zadovoljava zakonom propisane standarde dok su svi ostali u sivoj zoni.

'Kada krećete voziti dron, prvo se obično uzme mali za vježbanje u sobi. Meni je trebalo desetak sati da počnem letjeti onako kako treba. Svatko tko želi vježbati može to naučiti za nekoliko dana, a potom se usavršavati. Najteže je istovremeno naučiti letjeti i snimati jer mora postojati koordinacija ruku i prstiju te usklađivanje sa željenim kadrom. Ne smiju se praviti nagli pokreti', sugerira za tportal Vidakovićev prijatelj Vedran Kralj.

Kralj će u šali reći kako ga je prijatelj uvukao među dronove. On ih sada koristi u produkciji, kada kameru želi podići s tla.

'Gledao sam Ivana kako upravlja njima, vozi ih. Kada je došla situacija da su to postale izuzetno dobre leteće kamere, a s obzirom na to da se bavim produkcijom, bilo je logično da ih i ja naučim voziti, odnosno koristiti u poslu. I tako sam se zakvačio za to. Ivan je bio pionir u tome, a ja sam učio i usvajao ono što je on već davno apsolvirao', kaže Kralj, dodajući da se već upoznao i s nedostacima dronova.

A na tome popisu, slažu se ovi Osječani, ima ih dosta.

'Sve što leti može pasti. I to je jedan od najvećih nedostataka. Drugo, korisnici uopće nemaju percepciju o vremenu leta, a ono je jako ograničeno. Što je dron veći, to kraće leti. U prijevodu, ako želite podići neki teret, primjerice kameru od deset kilograma, ona maksimalno može biti u zraku do deset minuta. Za krajnje korisnike to zvuči jako malo. Mali dronovi u prosjeku lete po 25 minuta i to je neki standard, dok je u filmskoj industriji to opet predugo', nadopunjavaju se ovi dronaši kojima je koncem prošle godine sinula ideja o osječkom sajmu dronova. Projekt će zaživjeti sredinom svibnja na osječkom Pampasu, na kojem očekuju dronaše iz cijele Hrvatske, ali i susjedstva.