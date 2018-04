Upoznajte Osječanku koja je dizajnirala Papinu odoru, a danas zadivljuje svojim interijerima

U studentskim klupama Jelena Havelka maštala je o vlastitom dizajnerskom studiju koji je pokrenula prije pet godina. Danas je ta Osječanka, inače strastvena obožavateljica putovanja i lijepih cipela, uspješna dizajnerica interijera, a na listi svojih klijenata ima neke od vrlo uspješnih tvrtki. U razgovoru za tportal govori o životu i radu na dvije adrese, a prisjeća se i kako je za posjeta pape Ivana Pavla II Slavoniji kreirala cijelu odoru te misnice za 300 svećenika i đakone

'Ne mogu reći da imam određenu osobu koja mi je uzor, nego je to splet više njih, različitih profesija. Ne osvrćem se samo na dizajnere interijera, već na sve one koji su ostavili trag na moje djelovanje, svejedno iz kojeg područja, mode, arhitekture, dizajna, filma, glazbe', počinje priču za tportal dizajnerica interijera Jelena Havelka .

'Nikada me nije prožela takva emocija kao u trenutku kada su me obavijestili da sam primljena na magisterij za Dizajn interijera Fakulteta arhitekture i izgrađenog okoliša na Sveučilištu Westminster u Londonu . Bila sam jedna od sedmero ljudi koji su dobili full stipendiju na cijelom Univerzitetu, kojom su mi bili pokriveni svi troškovi. Provela sam godinu dana u Londonu', prisjeća se sada vlasnica Havelkadesign-a iz Osijeka, koja je prvo inozemno iskustvo stekla još na studenskoj razmjeni u španjolskoj Valenciji.

Od ideje do finalne faze projekta, kaže nam, za primjerice osječku IT tvrtku Inchoo , prošlo je oko dva mjeseca i još 4 mjeseca za izvođenje.

'Relativno smo mladi kada govorimo o hrvatskom dizajnu. I fakultet je relativno mlad u odnosu na druge zemlje. Nisam sigurna da možemo reći kako imamo prepoznatljiv stil jer smo još u razvoju. Sve je to u začecima kada se kompariramo s drugim zemljama', smatra Havelka, iza koje je već i nekoliko velikih projekata uređenja i opremanja poslovnih prostora u Hrvatskoj.

‘Važnost dobro riješenog interijera vidi se na primjeru ove tvrtke. Samo nekoliko dana nakon što su objavljene slike njihovih novih prostora dobili su upite oko stotinu ljudi koji su se htjeli zaposliti kod njih. Neki su čak i osobno dolazili vidjeti jer nisu vjerovali da se to nalazi u Osijeku', kaže dizajnerica interijera koja smatra kako dizajner može izraziti osobni stil više u poslovnim i javnim subjektima, nego u rezidencijalnim projektima odnosno privatnim kućama i stanovima.

Ova Osječanka strastvena je obožavateljica lijepih cipela, ali i putovanja.

'To je nešto što me veseli. Imam jako puno cipela koje stoje u kutijama i čekaju jednom godišnje priliku da se pokažu. Među dizajnerima odjeće volim stilove modnih kuća Valentino i Yves Saint Laurent, ono što je vječno, elegantno i profinjeno', otkriva Havelka.

Smatra kako na današnjoj modnoj sceni ima puno onoga što joj se 'nikako ne sviđa jer deformira ljudsku figuru'.

'Sve nešto visi i iskrivljava ljudsku figuru. Žene nisu putene ni lijepe, nego izgladnjele, blijede, sirote. Na njima ništa nije ženstveno i lijepo, nego ih se poružnjuje da bi bile još ružnije u onom što nose. Meni se taj koncept uopće ne sviđa’, komentira modnu scenu Havelka, a osobno joj je draga uspješna mlada makedonska modna dizajnerica Jovana Filipović.

Za kraj ju pitamo ima li nešto što bi posebno voljela raditi?

'Neki spektakl, scenu za nešto veliko, javno, posebno, određene namjene i bez prevelikih ograničenja. Tu bi se mogla izbaciti sva kreativnost koju imam. To je nešto što me veseli, ma koliko to bilo realno ili ne', odgovara Osječanka Havelka.