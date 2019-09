Želite napraviti više od drugih? Ove trikove za Instagram definitivno trebate zapamtiti

Čak i ako svaki dan visite na popularnoj društvenoj mreži za ljubitelje fotografija i vizualnog komuniciranja, vjerujemo kako niste upućeni u sve trikove koje ćemo vam pokazati

Uklonite oznaku (tag) sa svog lika na fotografijama na Instagramu

Netko vas je označio na fotografiji koja vas prikazuje u ne naročito laskavom izdanju ili memovima s kojima ne želite imati veze? Opet, postoje dva načina kako možete riješiti taj problem.

Otvorite fotografiju i kucnite na nju kako bi odabrali svoje korisničko ime. Pojavit će se dvije opcije: Remove Me From Post i Hide From Profile. Remove Me From Post će ukloniti tag u potpunosti, dok će ga druga tek sakriti.

Počistite povijest pretraživanja Instagrama

Otvorite svoj korisnički profil, kucnite na sličicu s tri crtice gore desno i odaberite dugme Settings pri dnu izbornika. Potom možete odabrati Security, što će vas dovesti na stranicu gdje pri dnu možete naći Clear Search History. Kucnite na to. Imajte na umu kako Instagram nakon toga više neće automatski popunjavati vaše uobičajene pretrage.

Pregledajte objave koje ste lajkali

Otvorite svoj korisnički profil, kucnite na sličicu s tri crtice gore desno i potom odaberite redom Settings, Account i Posts You’ve Liked. Dobit ćete prikaz 300 zadnjih objava koje ste lajkali.

Uređujte objave kao profesionalac

Veći izbor alata za uređivanje fotografija dobit ćete ako kucnete dugme Edit pri dnu zaslona, uz Filter.

Aktivirajte štedljivi način rada

Kako bi ograničili količinu podataka koju Instagram koristi, otvorite svoj korisnički profil, kucnite na sličicu s tri crtice gore desno i potom odaberite Settings. Nakon toga kucnite Cellular Data Use i uključite Data Saver.