Ove pametne čarape mogle bi unaprijediti skrb za osobe pogođene demencijom

Dr. Steer se nada da bi ovaj izum mogli koristiti i drugi u svojim domovima, a ne samo ljudi s demencijom. 'Želim da što više ljudi ima koristi od toga, i to ne samo zbog demencije, već potencijalno i za druga stanja poput autizma i poteškoća u učenju ; stanja koja utječu na sposobnost ljudi da učinkovito komuniciraju', istaknuo je.

Najnoviji istraživački projekt pod vodstvom dr. Byrona Creesea, višeg predavača neuroznanosti na Sveučilištu Exeter, omogućit će testiranje čarapa u mreži staračkih domova na jugozapadu.

'Za nas je to pravi izazov u preciznom mjerenju agitacije i stresa kod osoba s demencijom, jer kako demencija postaje teža, i komunikacija postaje teža. Vrijeme je da napravimo veću studiju o ovim čarapama u staračkim domovima. Isprobat ćemo te čarape na 30 ljudi koji žive u domovima', najavio je.

U zasebnoj studiji, Milbotix, tvorac pametnih čarapa, radi s timom s britanskog Instituta za istraživanje demencije Care Research & Technology Center na Imperial Collegeu London.

Tehnologija pomaže njegovateljima u domovima

Dr. Shlomi Haar, tamošnja voditeljica, rekla je za Sky News da tehnologija sve više pomaže njegovateljima u kućnom okruženju. 'Važnost korištenja nove tehnologije za praćenje demencije u kući je u tome što ne možemo imati njegovatelja, profesionalnog njegovatelja, u svakom kućanstvu s osobama s demencijom. Njihovi partneri čine što mogu, ali ograničeni su kapacitetom i mi ih moramo podržati. Tehnologija je način da se podrže te potrebe', istaknula je Haar.

'To je način da se omogući bolja njega u kući, da se omoguće bolji lijekovi i to je bolja informacija za liječnike opće prakse ili konzultante koji vide pacijenta izvan ovog objektivnog izvješća o tome kakve su promjene u stanju njihovog ponašanja, u njihovom funkcionalnom i kognitivnom padu. To bi omogućilo kliničarima da donose bolje odluke', ustvrdila je.