Ova aplikacija čuva medicinsku dokumentaciju koju inače gubite po ladicama, a inovatorice su nam otkrile kakve planove imaju s Njemačkom i Slovenijom

Hrvatske inovatorice Maja Bogović i Vesna Babić predstavile su široj javnosti Meddox , besplatnu aplikaciju za pametno čuvanje i upravljanje zdravstvenom dokumentacijom, koja je u početnoj fazi prikupila 10.000 aktivnih korisnika i pohranila više od 40.000 zdravstvenih parametara. Nakon uspješne prve runde investiranja u kojoj su prikupile 1,5 milijuna kuna, najavile su za sljedeću godinu širenje na slovensko i njemačko tržište, te dosezanje brojke od preko 50.000 aktivnih korisnika u Hrvatskoj

'Cilj je da Meddox bude i komunikacijska platforma; da s korisnikom komuniciramo kroz podsjetnike, ali i edukativne poruke o brizi za zdravlje prilagođene dobi, stanju i općenito interesu korisnika. Želimo potaknuti pacijente da sami upravljaju zdravstvenim podacima, te da ih razumiju i prate', kažu članice Uprave Meddoxa Maja Bogović i Vesna Babić, čiju su vrijednost sistematizirane baze zdravstvenih podataka prepoznali i zdravstveni djelatnici, a aplikaciju koriste i znanstvenici s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Usto Meddox surađuje s velikim brojem stručnjaka na razvoju aplikacije, a Bogović i Babić vjeruju da će ubrzo biti potrebe za širenjem tima. Za izradu Meddoxa bio je zadužen softverskim tim osječke tvrtke Factory (Plava tvornica).

Prosječna osoba u Hrvatskoj godišnje obavi do sedam liječničkih pregleda, dok se u nekim država Europske unije taj broj penje i do 11 pregleda godišnje. To znači da prosječna obitelj ima i do 30-ak nalaza godišnje, koji često ostaju izgubljeni po ladicama i pred liječnika uglavnom dolazimo bez većine dokumentacije.

'Prema statistici, trećina ljudi izgubi tu dokumentaciju, a ostatak ne može na pametan način njome raspolaganje. Svi kažu da je sistematizirana dokumentacija važna, pa i presudna za brigu u zdravlju, a tu smo mi iskoristili potencijal. Od te dokumenacije koristi imaju korisnici, liječnici, ali i zdravstveni sustavi. Koliko znamo, takva aplikacija u svijetu još ne postoji, stoga smatramo da je naš potencijal rasta ogroman, posebno unutar EU- gdje brzo možemo skalirati poslovanje zbog sličnosti zdravstvenih sustava', rekla je Maja Bogović, koja je nakon dugogodišnjeg rada u korporativnom sektoru s Babić pokrenula alikaciju. čiji je razvoj počeo još prije dvije godine. Misao vodilja bila je prevencija i promocija zdravlja, kao i poticanje zdravstvene pismenosti kako bi korisnici te podatke razumjeli.

Prikupljene podatke aplikacija Meddox sprema u Amazonov cloud, točnije na njihove servere koji se nalaze u Frankfurtu.