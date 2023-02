Otvorene prijave za Backend akademiju tvrtke Factory

Virovitička IT tvrtka Factory otvorila je prijave za besplatan program edukacija iz područja Backend developmenta koji se u potpunosti provodi online. Evo kome je namijenjen i kako se prijaviti

IT tvrtka Factory, jedina u Hrvatskoj koja ima status strateškog Pimcore partnera, pokreće četvrti program besplatnih edukacija. Ovog puta im je u cilju podijeliti znanje iz područja Backend developmenta.

Na njihovu akademiju mogu se prijaviti svi koji žele nadograditi svoje znanje iz Backend developmenta, neovisno o tome imaju li status studenata ili ne. Iz tvrtke poručuju kako je jedino važno imati motivaciju, računalo i stabilan internet jer se program provodi u potpunosti online.

Program u trajanju od četiri tjedna, pohađat će četiri odabrana kandidata, a cijelo će vrijeme imati podršku mentora. Broj sudionika je ograničen kako bi mentori — Factoryjevi backend stručnjaci — mogli najkvalitetnije moguće pomoći kandidatima u učenju.

Prijave su otvorene do 05.03.2023., a jedan od mentora koji radi kao Tech lead u Factoryju, Marko Čučković, pojasnio je što osoba dobiva kroz sudjelovanje u njihovom programu:

'Oduvijek nam je u Factoryju bila važna edukacija, bilo da mi učimo ili da prijenosom našeg znanja pomažemo u edukaciji drugih. Tijekom godina smo shvatili da postoji jako puno ljudi koji su došli do određene razine znanja u developmentu i našli se pred zidom jer ipak nisu imali dovoljno znanja da se zaposle. Uz to, nisu bili niti sigurni u kojem smjeru trebaju nastaviti s edukacijom. Kroz našu akademiju kandidati zato imaju priliku učiti od iskusnih mentora i kolega koji će im biti podrška i usmjeravati ih. Naravno, mi smo otvoreni za to da one najbolje kandidate i zaposlimo, zato bih svakako pozvao sve koji su se pronašli u ovome da se prijave. '