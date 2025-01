OpenAI i SoftBank pokreću AI podatkovnog diva vrijednog 500 milijardi dolara

U Bijeloj kući održana je konferencija za medije na kojoj je najavljeno pokretanje ambicioznog projekta pod nazivom The Stargate Project, usmjerenog na izgradnju sustava podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Na konferenciji su se uz Trumpa pojavili i Masayoshi Son (SoftBank), Sam Altman (OpenAI) i Larry Ellison (Oracle), potvrđujući zajedničku investiciju vrijednu 500 milijardi dolara tijekom iduće četiri godine. Cilj ovog projekta je uspostavljanje nove AI infrastrukture za OpenAI unutar Sjedinjenih Država, piše Verge .

Izvor: Društvene mreže / Autor: The White House

Paralelno s ovom najavom, Microsoft je objavio nadogradnju svog partnerstva s OpenAI-jem, potvrđujući da ključni elementi njihovog sporazuma ostaju na snazi do 2030. godine. Ovo uključuje pristup intelektualnom vlasništvu OpenAI-a, dijeljenje prihoda te ekskluzivnost korištenja OpenAI-jevih API-ja. No, došlo je do promjene u ekskluzivnom dogovoru za novu infrastrukturu. Microsoft sada ima pravo prvokupa za nove kapacitete koje OpenAI planira razvijati.

Masayoshi Son i Sam Altman istaknuli su tijekom konferencije kako ovaj projekt ne bi bio moguć bez Trumpove pobjede na izborima, čime su naglasili politički kontekst ove inicijative.