Omiljeni uređaj napunio je 40 godina, a evo što danas stari i mladi kažu o walkmanu

U ljeto 1979. svijet je prolazio kroz drugu naftnu krizu, a japanska tvrtka Sony na tržište je izbacila uređaj plave i srebrne boje u obliku ciglice - Walkman TPS-L2

Sony je proizvodio walkmane za audio kasete sve do 2010., dugo nakon što je taj format pregazilo i vrijeme i pojava kompakt diska. Ali tada se, kao i mnogi u industriji, našao uzdrman pojavom Appleova iPoda, kad se odjednom korisnikova cijela glazbena kolekcija moglao slušati u pokretu.

No Sony se uspio othrvati i na tržište plasirati moderne, tehnološki razvijene varijante koji danas više nalikuju pametnim telefonima i stoje preko dvije tisuće dolara.

Scott Fung, 17-godišnjak iz Hong Konga koji je također posjetio izložbu, ne poznaje vrijeme u kojem se glazba nije mogla slušati u pokretu. Za walkman je "samo čuo" i došao je zadovoljiti znatiželju.

'Otkako znam za sebe, uređaji imaju velike ekrane i nemaju fizičke tipke', rekao je istodobno zureći u svoj smartphone i izloženi rani model walkmana.

No ipak mu se sviđa. 'Mislim da je to vrlo inteligentan dizajn, kada možete slušati, stisnuti pauzu, premotati naprijed ili natrag. To mi je vrlo interesantno'.

Odličan uređaj

I nije jedini. Prvi model walkmana, nekorišten, nedavno je na jednoj dražbi prodan za 40 puta veću cijenu nego što mu je bila prije 40 godina.

Sonyjev inženjer Hiroaki Sato, koji je radio na prvim modelima walkmana, kaže da bi bilo 'prilično teško' replicirati njegovu tehnologiju jer bi u to trebalo uključiti pedantno reproduciranje mnogo visoko preciznih komponenti.

Postojeća verzija walkmena vjerojatno neće izdržati idućih 40 godina jer će se formati snimanja i reproduciranja, kao i punjive baterije, promijeniti do neprepoznatljivosti.

Stari je walkman izdržao test vremena.

'To je odličan uređaj", kaže Sato pokazujući jedan od njih. 'Samo sam promijenio oštećeni gumeni remen i radi normalno'.