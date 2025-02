Od sad možete ignorirati nekog na Discordu, a da ta osoba to ne zna

Nova značajka je posebno namijenjena tinejdžerima koji su skloniji sukobima s osobom koju su blokirali u stvarnom svijetu. No, to ne znači kako ju mi ostali ne možemo upotrijebiti kad se za to ukaže potreba.

Kako možete nekog blokirati na Discordu?

Kucnite profilnu sliku osobe koju želite blokirati.

Kucnite padajući izbornik u gornjem desnom kutu zaslona i odaberite Ignore.

Pojavit će se skočna poruku koja glasi: 'Ignore [korisničko ime]? Get space without letting them know.'

Potom kucnite Ignore na dnu zaslona.

Sve nove poruke i druge obavijesti od te osobe bit će nakon toga skrivene od vašeg pogleda.

Ako ignoriranje nije pomoglo, možete ga prijaviti Discordu, piše Digital Trends.