Od Osijeka do Züricha: Kako je slavonski poduzetnik izgradio softversko carstvo za financijski sektor

Kad se govori o serijskim poduzetnicima, obično prvo na pamet padaju ljudi koji su pokrenuli nekoliko tvrtki zaredom. No, ima i onih koji to rade paralelno. Jedan od njih je Bernardin Katić, koji je podijelio svoja iskustva s tportalom. On, naime, trenutno vodi tri tvrtke čiji je i vlasnik; Insa Investment Software AG, KORTO i Hammer d.o.o.

Uz to, organizira godišnju IT konferenciju KulenDayz. 'Zapošljavamo oko 25 stručnjaka, s uredima u Osijeku, Zürichu i Luganu. Najduže smo prisutni na tržištu Švicarske, gdje više od 60 financijskih institucija koristi naša rješenja', kaže Katić.