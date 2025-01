Od bureka u autu do bučnice sa Senfom: Bitka za Zagreb na mrežama je već u punom jeku

Superizborna godina službeno je iza nas, a lokalni izbori već kucaju na vrata. I dok se velike stranke HDZ i SDP još uvijek bude iz superizborne hibernacije, na društvenim mrežama već se neko vrijeme odvija podosta opipljiva kampanja za Zagreb - od Bernardića, koji jede burek u autu, do Ivice Lovrića, čije se poruke iz višemjesečne digitalne kampanje sad mogu vidjeti i na plakatima na velikim zagrebačkim prometnicama. Bitka za Zagreb ovaj put zaživjela je i na TikToku

Nismo još ni probavili netom završene treće izbore u 2024., a već se lagano puni arena za nove – lokalne izbore 18. svibnja ove godine. U fokusu je glavni grad Zagreb, u kojem posljednje četiri godine stoluju Tomislav Tomašević i njegova stranka Možemo. Kad govorimo o velikim strankama, u igri bi zasad ispred HDZ-a trebao biti Mislav Herman, a SDP će najvjerojatnije ići s Brankom Kolarićem. I dok su digitalne platforme tih stranaka bile koncentrirane na predsjedničke izbore, konkurencija sa slabijim stranačkim zaleđem definitivno nije spavala pa se angažirala na društvenim mrežama.

Predsjednik zagrebačke stranke Plavi grad i nekad bliski suradnik Milana Bandića Ivica Lovrić; 'posrnuli' bivši čelnik SDP-a, sada član Socijaldemokrata Davor Bernardić - kao nezavisni kandidat novoosnovane platforme Servus - zatim bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama u Bandićevo doba Pavle Kalinić te nezavisni zastupnici u Gradskoj skupštini Trpimir Goluža i Dina Dogan – imena su koja već neko vrijeme sviraju uvertiru u kampanju za lokalne izbore na društvenim mrežama. Pritom je posebno zanimljivo to što su se, između ostalog, odlučili za formate na TikToku. Tako smo imali prilike vidjeti Bernardićev video u kojem uronjen u gradsku gužvu u autu jede burek i čak stigne učiti francuski, bumera Lovrića koji odgovora na GenZ pitalice 'ili – ili' i - za razliku od Tomaševića - pogađa koš ili pak Golužu kako kiti bor i 'kanta' božićne želje, a one se mahom tiču Grada Zagreba. 'Koja je razlika između hot-doga i Zagreba', pita se Goluža u jednom od tih videa. 'Zagreb je bolji bez senfa!'

Top ili flop? Upitali smo komunikacijskog stručnjaka Mara Alavanju kako ocjenjuje digitalne uratke na društvenim mrežama u dosadašnjoj kampanji za lokalne izbore. 'To ovisi od kandidata do kandidata. Bernardić zasad pokušava politički oživjeti i to je legitimno. Ali ako pogledamo komentare i odnos lajkova, pregleda i slično, sve su to manje-više negativni komentari. To znači da je politička autentičnost broj jedan, taj dio jednostavno mora funkcionirati', rekao je Alavanja za tportal.

Najbolji i najrecentniji primjer te autentičnosti je, kako kaže, Zoran Milanović, a koji nema profil na TikToku, ali ima dva fanpagea koji samo štancaju najzanimljivije isječke iz njegovih govora, tzv. zoranizme, i to postoje viralno.

'NE MOŽEMO moment Lovrića, Kojundžića i Kalinića po meni je najzanimljiviji jer dugo vremena sustavno buše Tomaševića. Nisu to još dosezi kakvi bi trebali biti, ali ljudi to disciplinirano rade i vidi se da su teme testirane – problem broj jedan u Zagrebu je promet, a oni imaju nekoliko videa na temu prometa, točno ono što najviše boli birače. Hoće li to imati učinka, vidjet ćemo na izborima, ali prvi su krenuli sustavno bušiti i stvarati lošu atmosferu kontra Tomaševića', kaže Alavanja, dodavši kako misli da su Kalinić i Lovrić dio iste priče, iako se ne zna jesu li koordinirani.

TikTok izrazito zahvalna platforma, ali... Iako bi bilo dobro da sadržaj u kampanji bude što više prilagođen svakoj platformi, Alavanja kaže da to više nije presudno. TikTok je pritom zbog svoje jednostavnosti i popularnosti vrlo zahvalna platforma, pa ni ne čudi to da mnogi političari sad na njoj pokušavaju okušati sreću. 'Hrvatski političari su se u posljednjih 15-ak godina od svih društvenih mreža najbrže priviknuli na TikTok i najbrže su se svi prebacili na tu platformu. Tu nema političkog oglašavanja - nego što gluplje, to bolje. Niti ima neke posebne duljine formata ili nekog posebnog storylinea. Puno je jednostavnije to izvesti', kaže on. No naglašava i da ne postoji nijedan empirijski dokaz za to da je bitka za pažnju, koja se odvija na društvenim mrežama, igdje bila presudna u konverziji samih glasača, pa čak ni u slučaju Cambridge Analytice, poznatog skandala zbog korištenja podataka s Facebooka. 'Borite se za vidljivost, za pažnju, za engagement i to pomaže u konverziji, ali nije presudno', dodaje. Koje stranke najbolje komuniciraju na društvenim mrežama? 'Možemo je definitivno kroz nekoliko ciklusa pokazao da daje veliku pažnju i kanalima i sadržaju i oglašavanju, stoga mislim da su oni daleko najbolji od svih u Hrvatskoj što se tiče digitale', kaže Alavanja. Podsjetimo i na cameo ulogu aktualnoga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u jednoj od epizoda 'kuhanja s Ivanom Kekin' na društvenim mrežama tijekom njezine predsjedničke kampanje, u kojoj ga ona podučava kulinarskim umijećima, a istovremeno, onako usputno, razgovaraju o njegovim postignućima u Zagrebu – dvije muhe jednim udarcem, reklo bi se.