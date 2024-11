Tportalova urednica na panelu o IT novinarstvu: U srži je ipak ljudska priča

Hrvatska se IT zajednica ponovno okupila na 61. CISEx meetupu u zagrebačkoj Pivani. Ovog su puta organizatori pripremili zanimljiv program koji kombinira analizu ključnih podataka hrvatskog IT sektora i raspravu s vodećim IT medijskim stručnjacima o načinima kako brojke pretvoriti u priče koje dominiraju naslovnicama.

Prije panela, riječ je preuzeo Ivan Bešlić, predsjednik CISEx-a, koji je predstavio ključne ciljeve udruge za 2025. godinu. Bešlić je pružio uvid u strategiju razvoja hrvatskog IT sektora i način na koji CISEx planira podržati tvrtke u narednom razdoblju.

Panel o IT medijima

Glavni dio događaja činila je panel diskusija na kojoj su se spojili svijet brojki i svijest o njihovoj snazi u komunikaciji. Panel je otvorila Tajana Barančić, predsjednica NO CISEx-a i direktorica tvrtke ASTRA poslovni inženjering, koja je predstavila najnovije podatke o prihodima, izvozu i zapošljavanju unutar sektora J62 za prvih devet mjeseci ove godine.

No, brojke same po sebi nisu dovoljne i potrebno ih je pretvoriti u zanimljive i relevantne priče. Upravo su o tome raspravljali vodeći stručnjaci IT medijske scene: Lucija Špiljak, urednica Techa na tportalu, Nikolina Oršulić, izvršna urednica portala Netokracija, Ilija Matanović, urednik Techa u Jutarnjem listu i Tomislav Kotnik, glavni urednik časopisa VIDI.

Ovi su iskusni novinari podijelili svoja iskustva o tome kakve priče privlače pažnju čitatelja te kako IT kompanije mogu unaprijediti komunikaciju s medijima i koji su najnoviji trendovi u konzumaciji sadržaja.