Jeste li ikad čuli za 'nice to work with' pristup poslovanju? Pronašli smo upravo takvu tvrtku

' Moglo je boutique produkcijska kuća koja spaja kreativnost i produkciju, što znači da se volimo uključiti u svaki dio procesa – od početnog briefa do finalnog proizvoda.' Tim riječima razgovor s nama započeo je Miroslav Brozović, kreativni direktor i animator u Moglu. 'Naša misija nije samo proizvesti video ili animaciju, već osmisliti nešto što zaista pogađa svrhu i priča priču na pravi način', ističe naš sugovornik.

Dio tima je i producentica Sara Horvatić te vodi produkciju, marketing i prodaju. 'U moru velikih i opasnih produkcijskih kuća mi smo nice to work with produkcija - vodimo se tim pristupom jer volimo stvarati bez dodatnih opterećenja i stresa. Ne odrađujemo, već surađujemo i moramo priznati da nam je kvaliteta bitnija od kvantitete, a kao i klijentima, bitno nam je da svaki video sadržaj izgleda svjetski', ističe Horvatić.

A čime se ističu od drugih produkcijskih kuća? Sam boutique pristup odnosi se, kaže, na to da nisu samo izvođači zadataka. 'Volimo predložiti kreativna rješenja i stvoriti nešto što ima osobni pečat s klijentom. Radimo svaki projekt s istim entuzijazmom, bez obzira na to radi li se o velikoj kampanji ili manjem specijaliziranom projektu', ističe naš sugovornik.

Omiljeni projekti

Halubajski zvončari, animacija za Span zone, Kauflandova škola voća i povrća, reklama za Autoto, promotivni video za Hrvatski školski sportski savez - samo su neki od projekata na kojima je radio Moglov tim, ali ujedno i među njihovim omiljenima, iako naglašavaju da je svaki projekt (bio) poseban na svoj način. No na kraju dana ipak najviše vole one koji su opušteni, zabavni, originalni i u kojima su se mogli poigravati, kažu, najnovijim trendovima u produkciji.

'Od snimljenih projekata definitivno iskače suradnja s kreativnom ekipom iz McCanna i televizijska reklama za Kaufland 'Bez oklijevanja', kao i nastavak 'Bez oklijevanja - Poplava' s vatrogascima – stvarno nezaboravno iskustvo! Osim snimanja, pročulo se da spremam najbolju baklavu (u produkciji), pa je i ona doživjela svojih pet minuta slave!' kaže nam Horvatić, a u promo videu za Hrvatski školski sportski savez spojila je svoje dvije velike strasti - sportsku i profesionalnu - zbog čega je ideja za video, kaže, nastala u sekundi.

'Ponosni smo na svaki projekt koji je prošao bolje od domaćih sarmica, ali animirani dokumentarac o Halubajskim zvončarima bio je posebno zadovoljstvo. Kroz devetominutni film, u suradnji s Halubajskim zvončarima, uspjeli smo ispričati neispričanu priču – onu o njihovom nasljeđu, borbi protiv zla i čuvanju tradicije kroz povijest i maštu.

Znate li tko su zvončari? Glasni, nepokolebljivi, s neobičnim životinjskim maskama, oni donose duh prošlih stoljeća na Riječki karneval. U filmu smo se usmjerili na tri štorije koje nas vode kroz njihovo putovanje od junačkih početaka do današnjih dana. Radnja skače kroz stoljeća, ali ostaje vjerna kastavskom selu u kojem je sve počelo.

Ovaj projekt realiziran je kao dio stalnog postava Kuće halubajskega zvončara, multifunkcionalnog prostora na Viškovu u kojem posjetitelji, od povjesničara do znatiželjnika, mogu istražiti svijet zvona, maski i folklora. Ideja je bila oživjeti duh baštine Halubja i povezati publiku s legendom zvončara – sve kroz animaciju koja im udiše novi život!' kaže nam Makšan.

Od ideje do realizacije

Zanimalo nas je i kako kod ovih četvero kreativaca izgleda proces smišljanja ideja. Brozović kaže da one često dolaze kad rade na nekom konkretnom projektu jer se tada cijeli proces čini prirodnijim.

'No čak i kada nemamo projekt pred sobom, svi u timu pratimo industriju, trendove, gledamo tutoriale i istražujemo nove metodologije. Danas se ponekad čini kao da su sve ideje već iscrpljene, ali uvijek se pojavi nešto originalno što nas oduševi i inspirativno je vidjeti kako su to drugi napravili', ističe, dodajući: 'Taj kreativni kotač nastojimo stalno držati u pokretu, i to je ono što nas drži motiviranima.'

A kako Makšan vidi njihove kreativne mozgove? Uspoređuje ih s Googleom jer im stalno iskaču nove ideje pa je mirno stanje uma za njih gotovo nepoznat pojam. 'Zato stalno pratimo nove trendove i educiramo se jer, kao što kažu, znanje je moć, a ponekad i ključni sastojak za dobar projekt', naglašava.