Od Beyonce do Marleyja: Kralj Charles otkrio što voli slušati, ovo je njegova playlista

Kralj Charles iznenadio je javnost objavom svoje playliste, a među pjesmama su se našli neki prilično neočekivani hitovi. Predstavio ju je u sklopu specijalne emisije 'The King’s Music Room', emitirane na Apple Musicu 1 te snimljene u njegovu uredu u Buckinghamskoj palači.

Izbor pjesama vrlo je raznolik i pokriva žanrove od diska i reggaea do opere, a zastupljeni su izvođači iz cijelog Commonwealtha. Među najvećim iznenađenjima bili su hitovi 'Crazy in Love' Beyoncé i 'The Loco-Motion' Kylie Minogue. U emisiji je kralj podijelio priče o susretima s nekim od izvođača te govorio o tome koliko mu glazba unosi radost u život, piše Independent.