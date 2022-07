Živcira vas novi Twitterov cvrkut? Ovako ga možete isključiti

Ovo rješenje dobro će doći svima kojima baš dobro nije sjeo novopridošli cvrkut

Isključite Twitterove zvučne efekte

Utišavanje telefona nije idealno rješenje ako vam je stalo do drugih stvari poput zvuka poziva ili poruka. Dovra vijest je što zvuk Twittera možete isključiti u njegovim postavkama.

Ako imate iPhone, učitajte Twitter i pritisnite na vašu sličicu. Odite u postavke, odnosno Settings and Privacy > Accessibility, display, and languages > Display and Sound. Nakon što ste prokopali do opcija za zvuk, odnosno Sound, pronađite zvučne efekte (Sound effects) i isključite ih.

Ako ste na Androidu, meni ima malo drugačije nazive, no načelno se svodi na istu stvar. Odite u aplikaciju, pa nakon toga u Settings and Privacy > Accessibility, display and languages > Display, te tamo isključite opciju Sound effects.

Nakon što ste promijenili postavku, zvuka osvježenja više ne bi trebalo biti. Premda ćete ovim potezom iskjučiti ostale zvučne efekte u aplikaciji, dobra je vijest što oni, pored estetike, ne služi ničemu.