Novi iPhone mogao bi donijeti prekretnicu i s - cijenom

Pokaže li se njegova prognoza točnom, to bi moglo dovesti do prekretnice koja će označiti kraj trenda sve skupljih top modela smartfona.

Samsung, OnePlus i TCL, između ostalih, bi do premijere novih iPhonea mogli ponuditi svoje nove jeftinije uređaje u toj kategoriji ili to već čine (od Samsungovog modela Galaxy A51 pa dalje). Ali, njihovi top modeli su i dalje prilično skupi.

Uz to, Apple često pokreće trendove kad je riječ o dizajnu, funkcionalnostima i cijenama. Jabučari su bili prvi koji su ponudili perjanicu po cijeni od tisuću USD (iPhone X u 2017. godini), što je tada bio ogroman skok i u čemu su ih drugi slijedili.

Nisu prvi izbacili 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice - bila je to Motorola s modelom Moto Z - ali je to postao široko prihvaćen trend nakon što su u Appleu to učinili s iPhoneom 7.

Mreže 5G još neko vrijeme neće biti sveprisutne, no pojava iPhonea koji će ih moći koristiti svakako će dati vjetar u leđa njihovom bržem širenju i prihvaćanju, piše Business Insider.