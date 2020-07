Nosite zaštitnu masku? Strojevi će vas teže prepoznati

Nosite li zaštitnu masku kako bi trebalo (prekriveni su i nos i usta) neki od najčešće korištenih algoritama za prepoznavanje lica pogriješit će češće u procjeni u rasponu od pet do 50 posto

Zaštitne maske korisne su u suzbijanju širenja koronavirusa uzročnika bolesti COVID-19, ali njihovo korištenje ima i drugi učinak. Naime, algoritmi za strojno prepoznavanje lica ne mogu se nositi s njima.

Nosite li zaštitnu masku kako bi trebalo (prekriveni su i nos i usta) neki od najčešće korištenih algoritama za prepoznavanje lica pogriješit će češće u procjeni u rasponu od pet do 50 posto, pokazali su rezultati istraživanja državne agencije US National Institute of Standards and Technology (NIST).

Crne maske češće će zbuniti algoritam nego plave, a što je više nosa pokriveno to će strojno prepoznavanje biti teže.