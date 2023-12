Nekad i sad: Ovo su neki od najupečatljivijih pogleda na planete našeg sustava

NASA-ina misija Mariner 10 od veljače 1974. do ožujka 1975. izvršila je niz bliskih preleta Merkura. Mariner 10 je snimio tisuće fotografija, uključujući slike Merkurove površine u najvećoj rezoluciji dotad. To je bio naš prvi pogled na taj mali planet, prikazujući kratere veličine 150 metara. Ova slika, snimljena 29. ožujka 1974., ulovila je trenutak u kojem je Mariner 10 bio udaljen 5900 kilometara od površine, prikazavši astronomima topografiju vrlo sličnu Mjesečevoj.

NASA-ina robotska sonda Messenger posjećivala je Merkur od 2011. do 2015. godine te je, za razliku od Marinera 10, ušla u samu orbitu planeta. Gornja slika, snimljena 2. listopada 2013., prikazuje Merkurovu površinu u izuzetnim detaljima te uključuje oštre kadrove primarnih i sekundarnih kratera. Messenger je tijekom preleta pored Merkura snimio preko 250.000 slika.

Povijesno putovanje Marinera 10 na Veneru

Misija Europske svemirske agencije Venus Express od 2006. do 2014. proizvela je prikaze atmosfere Venere iz velike blizine, uključujući ultraljubičasti prikaz sličan onome koji je snimio Mariner 10. Slika nastala 23. srpnja 2007. tako prikazuje južnu polutku tog planeta.

Mariner 4 je prva svemirska letjelica koja je izvela bliski prelet nad Marsom, učinivši to 15. srpnja 1965. Ovaj prvi krupni plan Marsa danas možda ne izgleda posebno, no u to vrijeme bio je revolucionaran. Tijekom svoje misije na Crvenom planetu, NASA-ina sonda promijenila je naš pogled na njega, otkrivši da je neplodan i pun kratera te da, na veliku žalost hrpe ljubitelja znanstvene fantastike, ne vrvi životom.

Nedvosmislen dokaz kratera na Marsu