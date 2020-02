Ne, nije u pitanju paranoja: Pametni zvučnici doista se mogu sami uključiti i snimati što pričate

Pametne zvučnike kao što su Amazon Echo, Apple HomePod i Google Home popularne TV emisije mogu nenamjerno aktivirati kako bi snimali privatne razgovore

Istraživači pri Sveučilištu Northeastern i londonskom Imperial Collegeu su 125 sati puštali sadržaje sa servisa Netflix kako bi ustanovili bivaju li digitalni osobni pomoćnici aktivirani riječima dijalozima nalik onima kakve se inače koristi za aktivaciju takvih uređaja.

To se doista i dogodilo. I to ne jednom ili dva puta, već čak do 19 puta dnevno, pri čemu su se HomePod i Microsoftova Cortana pokazali kao uređaji koje je najlakše zavarati, dok su najviše aktivacija potaknule serije Gilmore Girls i The Office.