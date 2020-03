Naučite raditi videoigre i interaktivne sadržaje uz Unity - i to potpuno besplatno

Popularni set alata za izradu igara ovih dana ima posebnu ponudu za korisnike - stotine premijskih lekcija za obuku koje je moguće pratiti potpuno besplatno

S obzirom na globalnu pandemiju koronavirusa, Unity dijeli tri mjeseca pristupa Unity Learn Premiumu, masivnoj bazi visoko kvalitetnih tutorijala i tečajeva koji će korisnike programa naučiti svemu od kodiranja do dizajniranja igara i gejming vizuala. Ako ste oduvijek sanjarili o razvoju vlastite igre te, kao većina nas, odjednom imate puno vremena na raspolaganju, ovo je dosta dobra prilika da ubacite u petu brzinu i krenete na posao.

Unity je vrlo popularni engine za izradu igara - vrlo raširenim kod manjih developera koji rade 2D i 3D igre. Riječ je o pokretaču iza Hollow Knighta, Escape From Tarkova, Cupheada, Ori and The Blind Forest i mnogih drugih gejming hitova. Problem je, doduše, što se radi o vrlo opsežnom softveru kojeg nije baš lako naučiti u kratkom roku.