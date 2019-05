NASA 'uništila' New York lažnim asteroidom, evo što su zaključili

NASA je pred hrpom dužnosnika i znanstvenika predstavila simulaciju u kojoj jedan od najvećih gradova na svijetu pretrpi udar stijene iz svemira. Posljedice virtualnog udara iskorištene su kako bi upozorile prisutne na važnost pripreme za situaciju kada asteroid neće biti onaj napravljen pomoću računala

Zbog dramatičnog efekta, naravno, kao potencijalna meta udara uzet je New York, prenosi CNBC . Evo što su znanstvenici zaključili.

Petodnevna simulacija asteroidom uzrokovane havarije počela je zamišljenog 26. ožujka i to sa astaroidom veličine gradskog kvarta koji ima desetinu šanse da 2027. godine udari u Zemlju. Svakog dana konferencije NASA je pomicala virtualni sat nekoliko mjeseci ili godina prema naprijed, donoseći ažurirane informacije temeljene na odlukama manjih grupa znanstvenika i stručnjaka iz drugih područja.

Virtualna katastrofa

U svakom slučaju, ljudska vrsta je uspjela poslati rakete i izbiti asteroid iz putanje dovoljno da ne pogodi Zemlju, no usput je napravila krhotinu od 60 metara koja je krenula na put prema New Yorku. Na zadnji dan konferencije znanstvenici su tako objavili da spomenuti komet udara u Central Park za virtualnih deset dana, predstavivši izuzetan izazov koji prisutni tim stručnjaka za krizne situacije nije uspio riješiti. 'New York je spreman za evakuaciju, samo ne u ovakvom razmjeru' komentirao je znanstvenik Clark Chapman iz SouthWest Research Institutea u Coloradu.

Zaključak konferencije bio je u jeku jednoglasnog slaganja oko prevencije ovakvih katastrofa i povećane predostrožnosti prema opasnostima koje predstavljaju kozmička tijela koja mogu ugroziti život na Zemlji. 'Udare li nas za 30 minuta, 30 dana ili 30 godina, cilj nam ostaje potpuno isti - investirati više sredstava i vremena u misije koje će nam pomoći u obrani od svemirskih stijena.