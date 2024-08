Novi izazovi: NASA i dalje nema pojma kako će astronaute na ISS-u vratiti na Zemlju

Problem je što je ta ista letjelica pretrpila kvarove na potisnicima i curenje helija na putu, što je dovelo do pitanja može li ih ona sigurno prenijeti natrag na Zemlju. Potisnici su ključni za držanje kapsule u pravom položaju kada dođe vrijeme za spuštanje iz orbite.

Na tiskovnoj konferenciji održanoj u srijedu, svemirska agencija rekla je da će Butch Wilmore i Suni Williams , koji su stigli na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), u lipnju očekujući da će ondje biti osam dana, možda ipak morati ostati do veljače. Astronauti su tamo stigli na Boeing Starlineru te su prva posada koja je koristila letjelicu .

PUT DO VENERE

Ako NASA odluči ne koristiti Starliner, za koji je Boeing rekao da ih može sigurno vratiti, uhvatit će vožnju na sljedećem letu SpaceX-a, što bi značilo da će na svemirskoj postaji morati ostati do sljedeće veljače. NASA-in šef misije za svemirske operacije Ken Bowersox rekao je novinarima da agencija analizira više podataka prije nego što donesu odluku - što znači da će bolje znati do kraja sljedećeg tjedna ili početkom tjedna iza. Rekao je: 'Imamo vremena na raspolaganju prije nego što vratimo Starliner kući i želimo to vrijeme mudro iskoristiti.'

Prelazak na SpaceX također bi dvojicu od četiri astronauta, koji bi trebali biti na letu SpaceX-a, ostavio na stanici. Let je planiran za kraj rujna, a astronauti bi se vratili šest mjeseci kasnije. Wilmore i Williams bi zauzeli prazna mjesta u SpaceX-ovoj kapsuli Dragon nakon završetka te polugodišnje misije.

NASA-in voditelj sigurnosti Russ DeLoach dodao je: 'Nemamo dovoljno uvida ni podataka da napravimo neku vrstu jednostavnog, crno-bijelog izračuna.' DeLoach je rekao da svemirska agencija želi napraviti prostora za svačije mišljenje i stajalište.

Jedna od komplikacija kod dvoje astronauta koji su zapeli na ISS-u jest ta da svemirska odijela koja su koristili za putovanje na ISS na Starlineru ne bi bila prikladna za SpaceX letjelicu, ako će se na njoj vratiti. To znači da će se možda morati vratiti na Zemlju bez odijela. Drugi problem je što svemirska postaja ima samo dva parkirna mjesta za američke letjelice, pa bi Boeingova kapsula morala otići prije dolaska SpaceX Dragona kako bi se oslobodilo mjesto, piše Sky News.