Najšareniji pogled na svemir: NASA će kreirati revolucionarnu 3D kartu neba

'Promatrat ćemo sve na nebu i dobiti spektar za svaki piksel, bez obzira na to što se tamo nalazi - komete u našem Sunčevom sustavu, planete, zvijezde, galaksije', rekao je Olivier Doré, astrofizičar iz NASA-inog laboratorija za mlazni pogon (JPL) i vodeći znanstvenik misije SPHEREx. 'Očekujemo da će ovaj skup podataka proširiti naše opće razumijevanje svemira – bez obzira na to koji vam je objekt na nebu najdraži, mi ćemo izmjeriti njegov spektar.'

Tri ključne misije

Iako se iza naziva SPHEREx krije pomalo nespretna kratica, ona označava 'Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer' (istraživač spektrofotometra povijesti svemira, epohe reionizacije i leda), što savršeno opisuje tri glavna cilja misije. Prvi cilj je istražiti kako je svemir izgledao u djeliću sekunde nakon Velikog praska. Drugi je pokušati zbrojiti svu svjetlost koju su ikad emitirale galaksije. Treći cilj je identificirati vodu i druge ključne sastojke za život unutar naše galaksije, Mliječne staze.

Da bi postigao ove ciljeve, SPHEREx će prikupljati podatke o spektru svjetlosti koja dolazi iz svemira. Analizom rastegnutosti ili sažetosti valnih duljina svjetlosti znanstvenici mogu odrediti udaljenost izvora te otkriti kreće li se prema nama ili od nas. Konačni rezultat bit će gigantska trodimenzionalna karta sačinjena od relativnih položaja otprilike 450 milijuna galaksija. Ova će karta pomoći u testiranju teorija o kozmičkoj inflaciji, kratkom razdoblju neposredno nakon Velikog praska, kada se svemir proširio za septilijune puta u djeliću kvintilijuntog dijela sekunde.

Raspored galaksija u svemiru vjerojatno je određen tijekom tog razdoblja, pa će SPHEREx mjeriti gustoću galaksija širom svemira. Ako su one ravnomjerno raspoređene, mogla bi se potvrditi jednostavna teorija inflacije koja uključuje hipotetsku česticu zvanu inflaton. No ako se gustoća značajno razlikuje, to bi moglo ukazivati na prisutnost dodatnih, još nepoznatih sila i čestica.