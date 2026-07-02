Na Ruđeru otvorena nova 'čista soba': Razvijat će čipove, senzore i tehnologije budućnosti

Mile Ivanda iz IRB-a istaknuo je da je riječ o infrastrukturi potrebnoj za razvoj poluvodičkih i fotoničkih komponenti, senzora te novih materijala u kvantnim i nanotehnologijama. Dodao je da je čista soba razvijena u okviru Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), a ujedno je dio europskog prostora centara kompetencija za razvoj čipova.

Riječ je o posebno projektiranom i kontroliranom prostoru u kojem se strogo nadziru leteće čestice poput prašine, mikroorganizama i kemijskih para kako bi se omogućio razvoj iznimno osjetljivih komponenti za istraživanja i industrijsku primjenu. Nova čista soba na IRB-u prostire se na ukupno 120 četvornih metara te se sastoji od tri odvojene cjeline - prostora za pripremu uzoraka, prostora za depoziciju tankih filmova i prostora za fotolitografiju.

Kazao je da je čista soba bila osmišljena prije više od pet godina, no zbog složenosti izgradnje i opremanja tek sada je u potpunosti funkcionalna i spremna za predstavljanje javnosti. Naveo je da je sama izgradnja čiste sobe stajala oko 800 tisuća eura, dok vrijednost ugrađene opreme iznosi oko dva milijuna eura, pa ukupna investicija doseže približno tri milijuna eura.

Ivanda je kao jedan od konkretnih primjera primjene izdvojio senzor za vodik razvijen na IRB-u.

Od senzora za vodik do detekcije mikroplastike

'Tehnologija vodika danas je jako zastupljena u industriji i javnom prijevozu, a senzor za vodik ključna je komponenta jer omogućuje kontrolu mogućeg bijega radi sigurnosnih i ekoloških razloga', rekao je, dodajući da senzor pokazuje izvanredna svojstva te očekuju nastavak suradnje s tvrtkama na njegovoj primjeni.

Istaknuo je da Institut radi u dva smjera, jedan je suradnja s industrijom, a drugi je razvoj vlastitih inovativnih rješenja i proizvoda koji imaju svoje mjesto na svjetskom tržištu kroz određene niše. 'Takav jedan proizvod smo razvili ovdje za koji uskoro očekujemo i spin-off tvrtku koja će prodavati takav proizvod', pojasnio je.

Govoreći o razvoju novih materijala, naveo je da su istraživači razvili senzor za oslikavanje na nanometarskoj razini, litij-ionske baterije sa silicijskom anodom čiji kapacitet višestruko nadmašuje postojeće baterije, kao i silicijske nano žice te optičke detektore za otkrivanje vrlo malih koncentracija molekula u otopinama.

Dodao je da su u suradnji s Jamnicom razvili sustav za detekciju mikroplastike u vodi.

Predstavnik CEMS-a Milko Jakšić istaknuo je da Centar već deset godina okuplja Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku te je kroz strukturne fondove osigurao 6,5 milijuna eura, dok su istraživačke skupine kroz druge projekte i privatni kapital dodatno ulagale u infrastrukturu.

Ocijenio je da je Centar danas daleko spremniji nego prije za suradnju s industrijom te naglasio kako infrastruktura nije potrebna samo znanstvenicima IRB-a nego i domaćim tvrtkama, sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama.

Suradnja s industrijom, dodao je, dugotrajan je proces koji počinje kada znanstvenici razviju proizvod ili proces koristan industriji. 'Svaka grupa unutar Centra uspjela je identificirati partnere koji će moći komercijalizirati rezultate istraživanja. To je dug put, ali s ovom infrastrukturom imamo odličnu bazu za daljnju suradnju', rekao je Jakšić.