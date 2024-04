Na hrvatske ceste stiže više od 2.200 električnih i plug-in hibridnih automobila

'U Hrvatskoj postoji veliki interes za električnim vozilima jer su energetski učinkovita, a to dokazuje i do sada najveći natječaj gdje su u samo dva sata rezervirana sva raspoloživa sredstva - i to gotovo sva za električne aute. Iako model poticaja 'najbrži prst' koji se ponovio i ove godine nije rješenje koje je najsretnije iz razloga jer je tako prodaja energetski učinkovitih vozila periodična, ovakve subvencije su u počecima ipak potrebne kako bi se građanima približila tranzicija na održive oblike prijevoza.

Mi već dugo predlažemo oblik subvencije kroz cijelu godinu, bez periodičnih natječaja upravo kako bi se kroz cijelu godinu mogla ostvariti subvencija i da je dostupna svim zainteresiranim vozačima - kako je u ostalim europskim zemljama. Stoga svakako apeliramo na otvaranje novog kruga poticaja za fizičke osobe u ovoj godini, kako je i ranije bilo najavljivano, jer kao i prethodnih godina interes za kupnju električnih automobila veći je od raspoloživih sredstava', rekao je Hrvoje Prpić, predsjednik udruge Strujni krug.

Ove godine prošli i oni koji su automobil rezervirali neposredno prije poticaja

Članovi udruge Strujni krug koji su umreženi putem Telegram grupe, potvrdili su da su dobili email o dodijeljenim poticajima od Fonda i to čak za automobile marke Tesla i MG koje su rezervirali najkasnije do 13.4.: „Tako se prema trenutnom stanju čini da ako su prošle ovako kasne rezervacije spomenutih marki, a što nije bio slučaj prethodnih godina, da su od auto kuća uspješno prijavljeni i svi koji su kupovali ostale marke automobila“, zaključio je Prpić.

Maksimalan iznos subvencije iznosi 40 posto, odnosno do 9000 eura za električna vozila.