Na Digital Takeover stiže autor bestselera 'Funky Business'

Dr. Kjell A. Nordstrom jedan je od najutjecajnijih svjetskih mislilaca današnjice i autor svjetskih bestsellera 'Funky Business' i 'Karaoke kapitalizam'

Jedan od najutjecajnijih svjetskih mislilaca današnjice i autor svjetskog bestsellera "Funky Business" koji ima 20 godina iskustva u radu s velikim multinacionalnim kompanijama stiže 12. ožujka u Cinestar zagrebačkog Branimir Centra na najveću regionalnu digitalnu konferenciju - Digital Takeover.

On je ekonomist i vizionar koji je i prije dva desetljeća razmišljao daleko izvan okvira i predvidio poslovni recept koji kompanije godinama slijede, a riječ je o jedinstvenom Dr. Kjellu A. Nordstromu, koji će za domaću publiku održati predavanje na temu 'Life in The Matrix - Setting the scene for Ultra Modernity'.

Dr. Kjell A. Nordstrom u svom će predavanju govoriti o životnom ciklusu kompanija koje se pokreću i propadaju u neprekidnoj interakciji s trenutnim okruženjem. Fokusirat će se na jedinstvene izazove današnjeg svijeta koji su izazvani digitalizacijom, kao i na promjenu paradigme koja zahtijeva neprestano usvajanje novog seta analitičkih vještina. U svojoj prezentaciji problematizirat će razliku između trenutnog monopola i kompetitivne prednosti u svijetu u kojem dijelimo temeljnu bazu znanja.