Musk zapošljava, traži ljude za obuku humanoidnih robota: Ovo su uvjeti

Tesla zapošljava ljude koji bi pomogli u obuci njegova humanoidnog robota Optimus tako što će nositi motion capture (snimanje pokreta) odijela i imitirati radnje koje će se očekivati od njega u budućnosti.

Pozicija operater za prikupljanje podataka, prema službenoj Teslinoj stranici za karijere, nudi plaću do 48 dolara po satu (što je oko 43 eura, dakle od 6800 do 7500 eura mjesečno). Zahtijeva pritom hodanje više od sedam sati dnevno dok nosite teret do 13,6 kilograma, uz nošenje VR slušalica u duljem razdoblju.