Muče vas toksični komentari na društvenim mrežama? Sakrijte ih!

Ako smatrate da su vam News Feedovi na društvenim mrežama prešarani negativnim komentarima i sadržajima, bez brige - postoji rješenje za to

Pod ručno podesivim filtrima, odnosno Manal Filter opcijom možete dotati koliko god riječi ili fraza želite, a za dodavanje novih samo trebate koristiti zarez. Ako vam ni to nije dovoljno, možete ograničiti tko može komenirati vaše objave. Ako Instagram koristite na računalu, odite na postavke mreže, birajte Privacy and Settings i onda pritisnite na Edit Comment Settings .

Twitter

U Twitteru je moguće utišati pojedine korisnike odlaskom u postavke unutar mobilne aplikacije i onda odlaskom u izbornik Settings and Privacy kojeg možete pronaći na lijevoj strani. Nakon toga uđite u postavke Privacy and Safety > Muted Words. Za dodavanje nove riječi koju ne želite vidjeti, samo pritisnite tipku plus, upišite riječ ili frazu, birajte područja na kojima želite da nestanu, potvrdite vrijeme trajanja i to je to - spremni ste za novi život.

Ako koristite računalo, odite na stranicu Twittera i pod njom birajte postavke privatnosti odlaskom u Settings and Privacy > Content Preferences > Muted > Muted Words i dodajte novi filter.