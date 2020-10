Možemo li se koronom zaraziti dodirivanjem očiju? Nijemci imaju odgovor

Premda postoji, mogućnost da se koronavirusom zarazite dodirujući područje oko očiju malo je vjerojatna, tvrde njemački oftalmolozi. Oči i nos povezuje nekoliko prolaza, poput suznih kanala, ali koliko je znanstvenicima dosad poznato "nema ničega što bi upućivalo na to da su oči bitna ulazna ili izlazna točka za koronavirus", rekao je Clemens Lange, oftalmolog i profesor medicine oka na sveučilišnoj bolnici u njemačkom Freiburgu

No ako imate koronavirus na rukama i potom protrljate oči, "prijenos virusa do nazalne sluzi i zatim do respiratornog trakta nije nemoguć", kazao je Lange na konferenciji Društva njemačkih oftalmologa (DOG).

Nekoliko je studija ukazivalo na to da se ljudi mogu zaraziti preko konjuktive, sluznice koja pokriva unutarnji sloj kapaka i bjeloočnicu. No tek treba utvrditi ostaje li na površini oka dovoljno stanica koje virusu mogu omogućiti prodor u organizam, kaže Lange.

U manjoj studiji provedenoj na 46 osoba, nijedna u konjuktivi nije imala dovoljno receptora putem kojih je virus uspio prodirijeti u stanice, dodao je.

Objasnio je i da je malo vjerojatno da se virus može prenijeti suznom tekućinom.

"Treptanje i ograničena površina oka trebali bi spriječiti da dovoljna količina virusa uđe u oko", kazao je. "Redovito treptanje i ograničena površina oka trebali bi spriječiti prodor dovoljne količina virusa da biste se zarazili", rekao je.