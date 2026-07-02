Može li AI predvidjeti prirodne katastrofe? O tome u Zagrebu raspravlja više od 300 stručnjaka

Na konferenciji u organizaciji zagrebačkog Geodetskog fakulteta, kako se navodi u priopćenju, sudjeluje više od 300 vodećih svjetskih znanstvenika , istraživača i stručnjaka iz 32 države.

Organizatori ističu kako umjetna inteligencija ima sve važniju ulogu u zaštiti ljudi i okoliša. Kroz analizu velike količine satelitskih snimaka, meteoroloških i drugih podataka, umjetna inteligencija može pomoći u ranijem otkrivanju šumskih požara, predviđanju oluja, poplava i suša, praćenju posljedica klimatskih promjena, primjerice u poljoprivredi, te pomoći u bržem odgovoru u izvanrednim situacijama.

Razvoj i primjena takvih tehnologija jedna je od ključnih tema ovog trodnevnog skupa koji okuplja stručnjake za umjetnu inteligenciju, satelitsko promatranje Zemlje, daljinska istraživanja, geografske informacijske sustave (GIS) i klimatske promjene s ciljem razvoja rješenja koja mogu spasiti živote i pomoći u zaštiti okoliša.

Suradnja Hrvatske i Europske svemirske agencije

Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora ICERS-a Mateo Gašparović je istaknuo kako suvremene geoprostorne tehnologije danas imaju ključnu ulogu u razumijevanju i rješavanju globalnih izazova.

"Sateliti danas svakodnevno prikupljaju goleme količine podataka o našem planetu", rekao je i dodao kako u kombinaciji s umjetnom inteligencijom oni postaju jedan od najvažnijih alata za razumijevanje klimatskih promjena, upravljanje prirodnim katastrofama i zaštitu života i okoliša. Zato ICERS okuplja vodeće svjetske stručnjake kako bi zajednički razvijali nova rješenja za izazove budućnosti.

Na konferenciji će biti predstavljena suradnja Hrvatske i Europske svemirske agencije (ESA) te primjeri uspješnih zajedničkih projekata. Geodetski fakultet posljednjih je godina postao jedan od vodećih hrvatskih partnera ESA-e te je do sada uspješno sudjelovao na više od deset znanstveno-istraživačkih projekata financiranih sredstvima te agencije.

Ta suradnja, ocjenjuje Gašparović, potvrđuje kako hrvatski znanstvenici ravnopravno sudjeluju u razvoju najsuvremenijih tehnologija promatranja Zemlje, umjetne inteligencije i geoprostornih sustava te aktivno doprinose europskom svemirskom programu. Najnovija dostignuća u primjeni satelitskih tehnologija, umjetne inteligencije i promatranja Zemlje predstavit će istaknuti znanstvenici iz Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije i drugih zemalja.

Konferencija potvrđuje svoju međunarodnu važnost i kroz zbornik radova koji donosi 76 recenziranih znanstvenih radova više od 250 autora iz čak 35 država s pet kontinenata, pružajući pregled najnovijih istraživanja i inovacija u području zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima.