Mislite da je bežično punjenje praktičnije? Evo zašto vas ta praktična navika zapravo košta više

Iako je riječ o praktičnom rješenju, bežično punjenje ima nekoliko važnih nedostataka. Najveći među njima je niža energetska učinkovitost u usporedbi s klasičnim žičanim punjenjem.

Bežično punjenje posljednjih je godina postalo uobičajena značajka pametnih telefona. Podržavaju ga vodeći proizvođači poput Applea, Samsunga i Googlea, a korisnicima omogućuje jednostavno odlaganje uređaja na podlogu za punjenje bez spajanja kabela.

Zašto bežično punjenje troši više energije?

Kod žičanog punjenja električna energija putuje izravno iz punjača u uređaj, dok bežično koristi elektromagnetsku indukciju, odnosno prijenos energije putem magnetskog polja između punjača i uređaja.

Zbog dodatnih koraka u tom procesu dio se energije neizbježno gubi i to uglavnom u obliku topline. Prema istraživanju koje navodi OneZero iz 2020. godine, pametni telefon za punjenje od 0 do 100 posto putem kabela potroši oko 15 Wh energije, dok za isto punjenje bežičnim putem treba približno 21 Wh. To predstavlja oko 40 posto veću potrošnju energije.

Testiranje koje je iFixit proveo 2024. godine pokazalo je nešto manju razliku kod Appleova MagSafe sustava, no i dalje je zabilježena oko 36 posto veća potrošnja energije u odnosu na žičano punjenje. Također je utvrđeno da loše poravnanje uređaja na podlozi može dodatno značajno smanjiti učinkovitost, piše Engadget.

Toplina je znak gubitka energije

Jedan od najočitijih pokazatelja niže učinkovitosti jest zagrijavanje punjača i uređaja tijekom rada. Bežične podloge često postaju osjetno tople, a proizvedena toplina zapravo predstavlja energiju koja nije iskorištena za punjenje baterije.

Dodatni problem stvaraju zaštitne maskice koje povećavaju razmak između zavojnice u telefonu i one u punjaču. Veći razmak znači više gubitaka tijekom prijenosa energije.

Ukupno gledano, bežični sustavi tijekom samog prijenosa mogu izgubiti između 20 i 30 posto energije, uz dodatne gubitke koji nastaju pretvaranjem izmjenične struje iz električne mreže u istosmjernu struju potrebnu za punjenje uređaja.

Koliki je stvarni utjecaj na potrošnju?

Za pojedinačnog korisnika razlika nije velika. Punjenje jednog telefona tijekom godine putem kabela potroši približno 5,5 kWh električne energije, dok se kod bežičnog punjenja potrošnja povećava na oko 7,6 kWh.

Međutim, na globalnoj razini razlika postaje značajna. Prema podacima koje navode Wireless Power Consortium i Deloitte Mobile Consumer Survey UK, između 30 i 66 posto korisnika pametnih telefona koristi bežično punjenje kod kuće.

Ako se pretpostavi da samo 30 posto od približno 7,6 milijardi pametnih telefona u svijetu redovito koristi bežično punjenje, godišnji višak potrošnje energije mogao bi doseći oko 4.830 GWh. To je količina električne energije dovoljna za napajanje stotina tisuća kućanstava tijekom cijele godine.

Može li bežično punjenje oštetiti bateriju?

Sama tehnologija nije opasna, no povećano zagrijavanje može dugoročno ubrzati trošenje litij-ionskih baterija. Moderni pametni telefoni opremljeni su zaštitnim mehanizmima koji nadziru temperaturu baterije, pa kada temperatura postane previsoka, uređaj automatski usporava punjenje kako bi spriječio oštećenja ili sigurnosne probleme.

Stručnjaci preporučuju korištenje bežičnih punjača na dobro prozračenim površinama te izbjegavanje postavljanja punjača ispod pokrivača, jastuka ili drugih materijala koji zadržavaju toplinu.

Jeftini punjači mogu predstavljati rizik

Nisu svi bežični punjači jednako kvalitetni. Jeftiniji modeli nepoznatih proizvođača ponekad nemaju važne sigurnosne značajke poput senzora temperature ili sustava za prepoznavanje stranih metalnih predmeta.

Metalni predmet između uređaja i punjača može uzrokovati prekomjerno zagrijavanje. Osim toga, snažnija magnetska polja nekih punjača mogu utjecati na određene medicinske uređaje, uključujući pojedine vrste elektrostimulatora srca.

Utjecaj na okoliš

Zbog veće potrošnje električne energije bežično punjenje ima veći okolišni otisak od žičanog punjenja. Dodatno, podloge za punjenje s vremenom postaju elektronički otpad. Ako povećana toplina tijekom godina ubrza degradaciju baterija, to bi moglo dovesti i do ranije zamjene uređaja, što dodatno povećava količinu elektroničkog otpada. Nasreću, tehnologija punjenja napreduje.

Noviji standardi poput MagSafea i Qi2 donijeli su poboljšanja u poravnanju zavojnica te povećali učinkovitost bežičnog punjenja. Gubici energije danas su manji nego prije nekoliko godina, no ipak, stručnjaci smatraju da bežično punjenje vjerojatno nikada neće dosegnuti učinkovitost klasičnog kabela. Razlog je jednostavan: žičani prijenos energije odvija se izravno od izvora do uređaja, dok bežično punjenje uvijek uključuje dodatni korak prijenosa energije putem magnetskog polja.

Ni kabel nije bez mana

Žičano punjenje energetski je učinkovitije, ali ima i svoje nedostatke. Kabeli se s vremenom troše, priključci na uređajima mogu oslabjeti, a promjene standarda često prisiljavaju korisnike na kupnju novih dodataka. Unatoč tome, kada je riječ o brzini, učinkovitosti i manjoj potrošnji energije, kabelsko punjenje i dalje ostaje najbolji izbor.

Bežično punjenje svoju prednost zadržava prvenstveno u praktičnosti i jednostavnosti svakodnevne uporabe - na koncu, puno je više cool samo staviti smartfon na pločicu koja jednostavno 'klikne' uz uređaj.