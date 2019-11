Microsoft Edge dobio je novi logotip, sviđa li vam se?

Za izdanje svog web preglednika temeljenog na Googleovom softveru Chromium u Microsoftu su osmislili novi logo koji će zamijeniti dosadašnji, predstavljen prije četiri godine

Zaposlenici Microsofta postavljali su tajnovite naznake rješenja za nizove zagonetki i sličica. Ako ste htjeli doći do logotipa, morali ste ga renderirati kao trodimenzionalni objekt jer je u slici bio skriven kao računalni kod za modeliranje Obj.

Igra je vodila do niza riječi koje je trebalo otkriti u sedam zagonetki, a koje je potom trebalo staviti u funkcionalnost za programski jezik Javascript na web odredištu Edge Insider. To je otkrilo koje riječi treba izvući iz video zapisa kako bi se došlo do uputa za pokretanje tajne igre surfanja (edge://surf/), u kojoj bi otkrili logo ako biste ju uspješno dovršili.



Igra je bila vrlo slična klasičnoj skijaškoj igri SkiFree, objavljenoj uz Entertaniment Pack 3 za Windows 1991. godine. Za kretanje je trebalo koristiti tipke W, A, S i D, izbjegavati prepreke te pokupiti bonuse za brzinu i štitove usput.



Novi logotip podsjeća na val i u skladu je sa stilom Fluent Design, korištenim u novim sličicama za aplikacije iz seta Office. Slovo 'e' i dalje dominira, ali više ne asocira na Internet Explorer već je modernijeg izgleda, nudeći još jednu potvrdu kako Microsoft okreće leđa tradiciji.



Beta izdanje novog Edgea dostupno je od kolovoza ove godine, a nedavno se pojavila i stabilna inačica. Idući tjedan Microsoft organizira konferenciju Ignite u Orlandu (SAD) pa je moguće kako će tamo predstaviti i novi logo, piše Verge.