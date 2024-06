Meta Platforms zbog prigovora regulatora stavila umjetnu inteligenciju na čekanje

Data Protection Commission (DPC) zatražila je stanku u obuci velikih jezičnih modela na sadržaju javno objavljenom na korisničkim profilima na Facebooku i Instagramu.

Iz Mete su poručili kako su razočarani tim zahtjevom, naročito zbog toga što su u razvoj uklopili povratne informacije pristigle od regulatora, a europska tijela za zaštitu podataka obavijestili u ožujku ove godine.

Nedavno su počeli obavještavati europske korisnike kako će prikupljati njihove podatke i ponudila opciju usklraćivanja dozvole za to, nastojeći uskladiti se s europskim zakonima o privatnosti.

Najavili su kako će nastaviti surađivati s DPC-om, ali također ističu kako su Google i OpenAI već koristili podatke Europljana za treniranje umjetne inteligencije.

U sukobu s GDPR-om?

Ako im regulatori ne dopuste korištenje podataka korisnika za treniranje svojih modela, mogu isporučiti samo lošiji proizvod. Zbog toga su Meta AI stavili na čekanje.

Europski regulatori pozdravili su tu odluku.

Zahtjev DPC-a uslijedio je nakon kampanje skupine NOYB (None of Your Business), koja je podnijela 11 tužbi protiv Mete u nekoliko europskih država.

Osnivač NOYB-a Max Schrems rekao je kako se tužba temelji na Metinoj pravnoj osnovi za prikupljanje osobnih podataka.

'Meta u osnovi govori da može koristiti bilo koje podatke iz bilo kojeg izvora za bilo koju svrhu i učiniti ih dostupnima bilo kome u svijetu, sve dok se to radi putem tehnologije umjetne inteligencije.

Ovo je očito suprotno od usklađenosti s GDPR-om', ustvrdio je Schrems, a prenosi Verge.