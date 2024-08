Meta online prijevara su i majstori tarota. No oni imaju i rješenje – 'SaaS za vještice'

'Ljudi koji traže čitanje tarota često se osjećaju ranjivo – daju svoj novac i energiju prevarantima koji ulaze u njihove osobne živote', kaže Scolnick. 'Boli me pomisao da netko dobije predatorski, grozan ‘savjet’ za koji je platio, a da to nisam ja.'

Platforma Moonlight

Instagram rijetko dopušta provjeru samoidentificiranih vještica ili majstora tarota – a ako to i učini, obično zahtijeva službenu identifikaciju, koja se može razlikovati od imena ili javne osobe. Bez plave kvačice na svom profilu, oni se malo mogu razlikovati od prevaranata koji izrađuju identične račune, zbunjujući sljedbenike. Sa sličnim se problemima suočavaju na TikToku.

Na platformi Moonlight trenutno je dostupno 25 provjerenih majstora tarota, a cijene se kreću od 50 do više od 200 dolara po satu. Proces provjere novih pružatelja usluga je rigorozan, a uključuje videorazgovore i ocjenjivanje njihovih vještina. Moonlight također provjerava odgovaraju li platformi po pitanju vrijednosti poput 'suosjećanja, inkluzivnosti, integriteta i mudrosti', piše Guardian.

Osim profesionalnih čitanja, korisnici mogu besplatno koristiti virtualne špilove tarota u privatnim chat sobama, optimiziranima za preglednike i mobilne uređaje. Ove sobe nude mogućnost video i audiokomunikacije te se mogu koristiti za zajednička čitanja ili individualno.

Sprječavanje prijevara je složeno

Dolaskom pandemije i sve većom popularnošću WitchToka – ezoteričnog dijela TikToka – broj prevaranata u toj zajednici naglo je porastao. Kolektivna anksioznost i nesigurnost uzrokovani pandemijom, kao i dugotrajni trend opadanja religijske prakse, doprinijeli su procvatu alternativnih duhovnih praksi, uključujući tarot.

Majstorica tarota Amanda Grace Leo, koja također koristi Moonlight, primijetila je na TikToku ogroman rast interesa za tarot tijekom lockdowna, ali i porast lažnih računa koji su je pokušavali imitirati. Ustvrdila je pritom da rastuća popularnost tarota na internetu predstavlja dvosjekli mač - otvara vrata za prijevare, ali također donosi više uspjeha za nju i praksu koju voli.

Sprječavanje prijevara prilikom pružanja usluga poput tarota može biti složeno. Naime ako potrošač ne dobije proizvod ili usluga nije isporučena kako je obećano, on može povući plaćanje preko kartice, no kod usluga poput čitanja tarota dokazivanje prijevare može biti teško. 'Ako vam netko pošalje DM i kaže: 'Morate platiti 200 dolara da skinete kletvu', a vi to učinite, kako kasnije možete dokazati da je to prijevara?' kažu majstori tarota.

Prema riječima osnivačice Moonlighta, ova nova platforma nudi sigurno okruženje u kojem majstori tarota mogu provoditi čitanja bez brige o prevarantima, uz pokoje dodatne pogodnosti za klijente. Dok neki mogu koristiti karte kao alat za proricanje i predviđanje budućnosti klijenta, mnogi koriste simboliku i dublje značenje koje se nalazi u kartama kako bi otkrili podsvijest.

Unatoč majstorstvu, čini se da oni nisu pomoću tarota uspjeli predvidjeti ovakve izazove i prijevare.