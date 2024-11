S Crnim tjednom i petkom stižu i online prijevare: Kako prepoznati lažne trgovine

No zbog online ponuda ne treba se zanijeti jer na internetu, posebno ovih dana, vrebaju razni prevaranti. Premda je većina hrvatskih web shopova sigurna, u vrijeme Crnog petka pojavljuje se puno onih lažnih čiji je cilj uzeti kupcima podatke s kartice.

Raste broj lažnih web shopova

Svakodnevno raste broj lažnih internetskih trgovina (web shopova) koje ciljaju korisnike u Hrvatskoj, što je prošle godine potaknulo Nacionalni CERT da osmisli CERT Patike, servis pomoću kojeg će građani moći provjeriti legitimnost neke internetske stranice.

Sve što građani trebaju učiniti za provjeru legitimnosti internetske trgovine je u polje za unos teksta - na početnoj stranici servisa - upisati ili kopirati URL (adresu) trgovine koju žele provjeriti (npr. www.InternetskaTrgovina.hr) i pritisnuti gumb za provjeru.

Unatoč svim upozorenjima, nemoguće je u potpunosti zaustaviti i onemogućiti pojavu lažnih internetskih trgovina jer se i napadači i serveri na kojima su one smještene nalaze u stranim državama. 'To otežava njihovo uklanjanje', rekli su nam ranije iz CERT-a, s obzirom na to da stalno otkrivaju nove domene.

'Radimo na njihovom uklanjanju i dodavanju u naš servis CERT Patike, ali ono što najbolje može zaštititi naše građane je njihova svijest o postojanju lažnih trgovina i znanje pomoću kojeg mogu sami prepoznati zlonamjernu stranicu. Zato intenzivno radimo na podizanju svijesti i edukaciji', ističu iz CERT-a.