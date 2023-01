Bolje ikad nego nikad: Meta i Facebook su postrožili pravila za oglašivače koji targetiraju mlade

Kompanija je, potaknuta novčanim kaznama i brojnim parnicama, odlučila dodatno pooštriti pravila za targetirano oglašavanje mlađim korisnicima

Ovo je već druga velika promjena pravila za reklame u samo jednom tjednu. Svega dan ranije Meta je izbacila sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji stvoren za smanjenje diskriminatorne distribucije oglasa. Tehnologija se lansira kao dio dogovora s američkom federalnom vladom zbog prozivke da je Facebook kompanijama dozvolio da reklame plasiraju prema nečijoj narodnosti, spolu i drugim zaštićenim stavkama.

Kao što je bilo do sad, Meta ima jako dobar poticaj da napravi nešto oko situacije. Državni odvjetnici u 10 država istražuju Instagramov utjecaj na tinejdžere, dok je EU nedavno Meti opalila kaznu od 402 milijuna dolara zbog loše odrađenih postavki za privatnost mlađih korisnika. Vlade se, piše Engadget, brinu da bi Meta mogla zlorabiti korisničke navike korisnika te ih time izložiti prijetnjama poput sadržaja koji dovodi do poteškoća s duševnim zdravljem. Nove zaštitne mjere možda neće same od sebe riješiti sve ove ozbiljne probleme, no mogli bi državnim dužnosnicima pokazati da je Meta ozbiljna oko ograničavanja reklama koje vrebaju nad tinejdžerima.