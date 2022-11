Međunarodni astronomski savez pokreće natječaj za imenovanje udaljenih planeta

Natječaj za imenovanje egzoplaneta i pripadajućih im zvijezda ima rok za prijavu do 11.12.2022., a konačne će rezultate objaviti međunarodni tim 20. 3. 2023.

Ove godine Međunarodni astronomski savez (IAU) pokrenuo je po treći put natjecanje za imenovanje egzoplanetnih sustava pod nazivom 'NameExoWorlds 2022'. IAU je organizacija odgovorna za dodjeljivanje službenih oznaka i imena nebeskim tijelima te na ovaj način želi potaknuti sve zaljubljenike u astronomiju da kroz organizaciju događaja na temu egzoplanetnih sustava educiraju javnost od njihovim otkrićima. Okupite svoj tim, organizirajte astrodogađaj i predložite imena za jednu zvijezdu i njezin egzoplanet koje zajedno čine jedan od dvadeset egzosvjetova koje ove godine imamo prilike imenovati!

Zvijezda i njezin egzoplanet

Zahvaljujući nedavnim naprecima u tehnologiji i znanosti, sve je više otkrivenih egzoplaneta. To su planeti koji se nalaze u planetnim sustavima kao što je naš Sunčev sustav, a kruže oko drugih zvijezda. Do danas je otkriveno oko 5200 egzoplaneta, no taj se broj mijenja svakim danom i ubrzano raste. Stoga je Međunarodni astronomski savez ponovo pokrenuo natječaj za imenovanje 20 sustava egzoplaneta i zvijezde o kojima više možete pročitati ovdje.