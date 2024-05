Martin Kruse: 'Prijelaz na održivo društvo promijenit će sve i svakoga'

Česte ekstremne vremenske prilike, neuobičajeno visoke temperature i promjene u godišnjim dobima samo su neki od očitih znakova klimatskih promjena koje više nitko ne može ignorirati. Prijelaz prema održivom društvu zato postaje jedini put prema boljem sutra, no u poslovnom svijetu upravo to određuje razliku između pobjednika i gubitnika. Tako tvrdi Martin Kruse, voditelj odjela za Istraživanja o resursima i okolišu te odjela Predviđanja i studija budućnosti na Copenhagen Institute for Futures Studies, koji 15. svibnja dolazi na konferenciju Future Tense powered by Lürssen.

Na konferenciji, Kruse će objasniti utjecaj prijelaza na održivost u poslovnim praksama te predstojeće izazove s kojima će se suočiti mnoge kompanije, uključujući one koje se nalaze na popisu Fortune 500.

'Sve što vidite oko sebe ostavlja ekološki otisak, bilo da je riječ o uređaju koji posjedujete, stolu koji je ispred vas, na koju god stvar pomislite. Sve će se morati promijeniti. I svi će biti pogođeni tim promjenama. Svaki posao, svaki potrošač, svaki glasač. Svatko', naglašava Kruse.