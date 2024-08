Ljudi skrivaju svoje kuće od Googlea, i to s dobrim razlogom: Evo kako se to radi

Zašto je mudro zamutiti svoj dom na Googleovim kartama?

'Street View pomaže ljudima da virtualno istražuju svijet, a mi olakšavamo svima da zamute svoj dom ako to žele. Samo kliknite na 'Gumb za prijavu problema' i pošaljite zahtjev. Kako bismo dodatno zaštitili privatnost naših korisnika, koristimo najsuvremeniju tehnologiju dizajniranu za automatsko zamućivanje prepoznatljivih lica i registarskih pločica', rekao je glasnogovornik.

No sigurnosna taktika zamućivanja nečijeg doma na Googleovim kartama postoji već godinama, rekao je za ABC News Christopher Herrmann, profesor prava i policijskih znanosti na John Jay College of Criminal Justice u New Yorku. Ovaj jednostavan potez mogao bi spriječiti pljačkaše da napadnu nečiji dom, rekao je.

'Potencijalni lopovi sigurno žele izvidjeti lokacije prije nego što ih napadnu', rekao je Herrmann.

Kada traže online slike kuće, kriminalci traže imovinu vrijednu krađe i sve sigurnosne barijere koje bi mogle biti postavljene da ih zaustave, rekao je Herrman. To uključuje prepoznavanje rasporeda i ulaza u kuću, kao i prisutnost kamere na prednjim vratima ili vanjskog sustava nadzora.