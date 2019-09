Ljeto baš i nije bilo blistavo za Billa Gatesa, a priznao je i svoju 'najveću grešku ikad'

Tijekom proteklih nekoliko mjeseci suosnivač Microsofta radio je manje-više što radi svakog ljeta, ali se morao braniti i od optužbi te kritika

Ali, tijekom ljeta 2019. je za suosnivača Microsofta bilo i lošeg publiciteta. New Yorker je objavio e-poštu iz MIT Media Laba u kojima se sugerira kako ga je pokojni svodnik maloljetnica Jeffrey Epstein naveo na donaciju dva milijuna američkih dolara, dok su aktivisti organizirali prosvjede i prikupljali potpise protiv odluke zaklade Bill and Melinda Gates da indijskom premijeru Narendriju Modiju dodjeli humanitarnu nagradu.

U lipnju ove godine priznao je kako je to što Microsoft nije stvorio operativni sustav Android i uspješan pametni telefon općenito njegova 'najveća greška ikad'.

Gates je dio ljeta proveo učeći kako roštiljati piletinu od Roberta Handa, učitelja godine u američkoj saveznoj državi Washington, piše Business Insider.

Među knjigama koje će pročitati i koje je preporučio drugima su 'A Gentleman in Moscow' i 'The Future of Capitalism' Paula Colliera, kao i 'The Moment of Lift' njegove supruge Melinde. Početkom ljeta je u Omahi (Nebraska, SAD) sudjelovao u godišnjem okupljanju tvrtke Berkshire Hathaway. Skupa s Buffetom je svratio do lokalnog Dairy Queena gdje je naučio raditi s blagajnom, razgovarao s gostima te savladao izradu pića Blizzard.

Tijekom proteklih mjeseci izgurali su ga s pozicije drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu. To je mjesto preuzeo Bernard Arnault, koji se obogatio na luksuznim proizvodima. Bilo je to prvi put u sedam godina kako se Gates našao rangiran niže od drugog mjesta.