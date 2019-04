Melinda i Bill Gates u svom životu ništa nisu prepustili slučaju, pa čak niti trenutak kada će prvi puta postati roditelji

U svojim memoarima, pod nazivom 'The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World', Melinda Gates, jedna od najutjecajnijih žena svijeta i supruga Billa Gatesa, po prvi je puta s javnosti podijelila neke privatne detalje iz braka sa suosnivačem Microsofta

'Dvije godine nakon što smo se Bill i ja vjenčali, planirali smo put u Kinu, kada sam ja doznala da sam trudna. Taj put u Kinu za nas je imao veliko značenje, Bill je bio okupiran Microsoftom, no uvijek smo pronalazili vrijeme da se družimo s prijateljima. Upravo zbog toga nisam željela da nam put u Kinu propadne, pa sam čak razmišljala da o trudnoći šutim dok se ne vratimo. Punih dan i pol držala me ta misao, no onda sam shvatila da mu ipak moram reći, jer što ako nešto pođe po zlu? No, prvenstveno jer je to i njegovo dijete, ne samo moje.'

Dio je to memoara jedne od najutjecajnijih žena svijeta, Melinde Gates, ujedno supruge jednog i jedinog Billa Gatesa, suosnivača Microsofta. Kako je rekla reakcija njezinog supruga kada mu je ipak otkrila da je trudna, bila je s jedne strane oduševljenost, zbog trudnoće, a s druge strane nije mogao vjerovati da mu je ona to željela prešutiti. Nakon povratka iz Kine još ga je jednom šokirala, ovoga puta odlukom da se nakon rođenja njihovog prvog djeteta više neće vraćati na posao, već će se posvetiti obitelji. On je, prema njezinim riječima, ostao bez riječi. 'Rekla sam mu, imamo sreće da nam novci nisu problem. Znala sam da on neće usporiti sa svojim poslom, a niti sam vidjela samu sebe da jednako dobro obavljam svoj posao i obiteljske obveze.'

Kako je i sama priznala, uz takav 'model' je odrasla - kada se obitelj proširi, muškarac nastavlja raditi, dok žena ostaje kod kuće i odgaja djecu. S vremenom je shvatila da to i nije tako idealno, a danas smatra kako je odlična stvar kada žena može biti kućanica, no samo kada je to njezin izbor, a ne nešto nametnuto. 'Ne žalim zbog svojih odluka i sve bih ponovila. No, u to vrijeme, radila sam ono što sam pretpostavila da žene rade.' Melinda Gates u memoarima je opisala i trenutak kada su se upoznali, nedugo nakon što je ona 1987. godine došla raditi u Microsoft, tvrtku čiji je on suosnivač od 1975. godine. 'Poslovno smo s Microsoftom boravili u New Yorku, a cimerica u sobi, koju smo dijelile kako bi uštedile novac, rekla mi je da dođem na neku svečanu večeru o kojoj ja nisam imala pojma. Kasnila sam i kada sam stigla svi su stolovi bili popunjeni, osim jednog, gdje su ostale prazne točno dvije stolice, jedna do druge. Sjela sam, a nekoliko minuta kasnije stigao je i Bill i sjeo na drugu.

Tijekom večere započeli smo razgovor i znala sam da sam mu zanimljiva, no nakon toga nije se javio. Jedne subote, naletili smo jedno na drugoga na firminom parkiralištu. Ponovno smo se zapričali, kada me je pozvao na spoj - u petak za dva tjedna. Nasmijala sam se i rekla da mi to baš i nije spontano, da neka nađe bliži datum. Dala sam mu broj telefona i dva sata kasnije nazvao me i pozvao van te večeri.' Tijekom tog prvog službenog izlaska shvatili su da su puno sličniji nego što su mislili, da oboje vole puzzle i razna natjecanja. Stoga su se dogovorili da odigraju nekoliko matematičkih igara, a oduševilo ga je što je ona pobjedila. On je ubrzo postao svjestan da je ona žena s kojom se želi vjenčati.