Liftoff okupio predstavnike znanosti, tehnologije, investicija i javnih politika

Glavna tema je strateška tehnološka neovisnost Europe te uloga srednje i istočne Europe u razvoju novih tehnologija. Ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti Hrvoje Meštrić rekao je da je Nuqleus važna sastavnica ekosustava za potporu inovacijama.

Organizator konferencije je Nuqleus , program akademskog poduzetništva koji djeluje unutar FER-ovog Inovacijskog centra Nikola Tesla. Među sudionicima konferencije su predstavnici startupova i tehnoloških tvrtki te investitora i fondova rizičnog kapitala.

Cecile Thioro Niang iz Svjetske banke istaknula je potrebu suradnje svih potpornih institucija za razvoj i komercijalizaciju inovacija, a dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Vedran Bilas zauzeo se za, kako je rekao, inovacijsku tranziciju.

Potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac rekao je da je EIB zadnjih deset godina u Hrvatsku u inovacije, digitalizaciju i ljudski kapital, uložio 700 milijuna eura. Smatra da idući korak treba biti scale-up financiranje, namijenjeno tvrtkama koje su preživjele početnu fazu razvoja.

U raspravama o budućnosti europske konkurentnosti i inovacija, na konferenciji sudjeluju i predstavnici hrvatskih tehnoloških lidera poput Končara, Infobipa i Hrvatskog Telekoma, kao i predstavnici Europskog investicijskog fonda, HBOR-a, KTH Innovationa iz Švedske, YES!Delfta iz Nizozemske, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, europski investitori te organizatori vodećih europskih startup događaja u Europi.

Poseban dio programa bit će Nuqleus Demo Day, na kojem će se predstaviti najperspektivniji startup timovi nastali na temeljima hrvatskih znanstvenih istraživanja.