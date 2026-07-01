KONFERENCIJA U ZAGREBU

Liftoff okupio predstavnike znanosti, tehnologije, investicija i javnih politika

L. Š. / Hina

01.07.2026 u 12:46

Liftoff - ilustracija
Liftoff - ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nuqleus
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Konferencija Liftoff, posvećena deep tech inovacijama, okupila je u srijedu u Zagrebu predstavnike iz svijeta znanosti, tehnologije, investicija i javnih politika

Organizator konferencije je Nuqleus, program akademskog poduzetništva koji djeluje unutar FER-ovog Inovacijskog centra Nikola Tesla. Među sudionicima konferencije su predstavnici startupova i tehnoloških tvrtki te investitora i fondova rizičnog kapitala.

Glavna tema je strateška tehnološka neovisnost Europe te uloga srednje i istočne Europe u razvoju novih tehnologija. Ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti Hrvoje Meštrić rekao je da je Nuqleus važna sastavnica ekosustava za potporu inovacijama.

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Cecile Thioro Niang iz Svjetske banke istaknula je potrebu suradnje svih potpornih institucija za razvoj i komercijalizaciju inovacija, a dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Vedran Bilas zauzeo se za, kako je rekao, inovacijsku tranziciju.

Potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac rekao je da je EIB zadnjih deset godina u Hrvatsku u inovacije, digitalizaciju i ljudski kapital, uložio 700 milijuna eura. Smatra da idući korak treba biti scale-up financiranje, namijenjeno tvrtkama koje su preživjele početnu fazu razvoja.

U raspravama o budućnosti europske konkurentnosti i inovacija, na konferenciji sudjeluju i predstavnici hrvatskih tehnoloških lidera poput Končara, Infobipa i Hrvatskog Telekoma, kao i predstavnici Europskog investicijskog fonda, HBOR-a, KTH Innovationa iz Švedske, YES!Delfta iz Nizozemske, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, europski investitori te organizatori vodećih europskih startup događaja u Europi.

Poseban dio programa bit će Nuqleus Demo Day, na kojem će se predstaviti najperspektivniji startup timovi nastali na temeljima hrvatskih znanstvenih istraživanja.

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