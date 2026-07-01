Liftoff okupio predstavnike znanosti, tehnologije, investicija i javnih politika

Konferencija Liftoff, posvećena deep tech inovacijama, okupila je u srijedu u Zagrebu predstavnike iz svijeta znanosti, tehnologije, investicija i javnih politika
Organizator konferencije je Nuqleus, program akademskog poduzetništva koji djeluje unutar FER-ovog Inovacijskog centra Nikola Tesla. Među sudionicima konferencije su predstavnici startupova i tehnoloških tvrtki te investitora i fondova rizičnog kapitala.
Glavna tema je strateška tehnološka neovisnost Europe te uloga srednje i istočne Europe u razvoju novih tehnologija. Ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti Hrvoje Meštrić rekao je da je Nuqleus važna sastavnica ekosustava za potporu inovacijama.
Cecile Thioro Niang iz Svjetske banke istaknula je potrebu suradnje svih potpornih institucija za razvoj i komercijalizaciju inovacija, a dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Vedran Bilas zauzeo se za, kako je rekao, inovacijsku tranziciju.
Potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac rekao je da je EIB zadnjih deset godina u Hrvatsku u inovacije, digitalizaciju i ljudski kapital, uložio 700 milijuna eura. Smatra da idući korak treba biti scale-up financiranje, namijenjeno tvrtkama koje su preživjele početnu fazu razvoja.
U raspravama o budućnosti europske konkurentnosti i inovacija, na konferenciji sudjeluju i predstavnici hrvatskih tehnoloških lidera poput Končara, Infobipa i Hrvatskog Telekoma, kao i predstavnici Europskog investicijskog fonda, HBOR-a, KTH Innovationa iz Švedske, YES!Delfta iz Nizozemske, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, europski investitori te organizatori vodećih europskih startup događaja u Europi.
Poseban dio programa bit će Nuqleus Demo Day, na kojem će se predstaviti najperspektivniji startup timovi nastali na temeljima hrvatskih znanstvenih istraživanja.