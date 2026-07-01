Povratak otpisanih: Nakon otkaza zbog AI-a tvrtke opet zapošljavaju radnike

Među posljednjima je takvu odluku donio Ford te, prema medijskim izvješćima, opet zapošljava stotine iskusnih inženjera kako bi riješili probleme s kvalitetom koje automatizirani sustavi nisu uspjeli otkloniti . Potpredsjednik tvrtke za razvoj hardvera vozila Charles Poon izjavio je da je umjetna inteligencija vrijedan alat, ali da njezina učinkovitost ovisi o kvaliteti podataka na kojima je trenirana.

Sve više tvrtki odustaje od ranijih planova prema kojima je umjetna inteligencija trebala zamijeniti dio zaposlenika te ponovno zapošljavaju nakon što se pokazalo da automatizirani sustavi ne mogu samostalno obavljati sve zadatke .

Sličan zaokret napravili su Commonwealth Bank of Australia i IBM

Australska banka prošle godine otpustila je više od 40 zaposlenika korisničke službe i zamijenila ih AI glasovnim asistentom, no sustav nije mogao odgovoriti na povećan broj zahtjeva korisnika, zbog čega je došlo do rasta broja poziva, a banka je na kraju odustala od smanjenja broja radnika. Prema izvješću australskog javnog servisa ABC iz kolovoza prošle godine, banka je priznala da prije donošenja odluke nije dovoljno razmotrila sve poslovne okolnosti te da je procjena potrebnog broja zaposlenika trebala biti temeljitija.

IBM je, s druge strane, u ljudskim resursima uveo sustav umjetne inteligencije te je on preuzeo oko 94 posto rutinskih zahtjeva. Preostalih šest posto slučajeva, među kojima su bili etički osjetljivi zahtjevi, ipak je zahtijevalo ljudsku procjenu. Nakon toga tvrtka je najavila da će ove godine utrostručiti zapošljavanje početnika u svim poslovnim jedinicama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Glavna direktorica ljudskih resursa IBM-a Nickle LaMoreaux upozorila je da bi dugotrajnije smanjenje zapošljavanja početnika moglo dovesti do nedostatka kvalificiranih kadrova u budućnosti.

Na slične zaključke upućuju i pojedina istraživanja. Prema analizi tvrtke Intuition Labs, organizacije koje su ulagale u automatizaciju bez istodobnog ulaganja u osposobljavanje zaposlenika često su ostale bez stručnjaka potrebnih za nadzor i učinkovitu primjenu sustava umjetne inteligencije.

Istraživanje tvrtke Orgvue pokazalo je da je 39 posto poslovnih čelnika otpustilo zaposlenike zbog uvođenja umjetne inteligencije dok je 55 posto njih naknadno priznalo da su neke od tih odluka bile pogrešne.

Kompanije trebaju ljude zbog nadzora AI-a

Jessica Zhang, viša potpredsjednica za azijsko-pacifičku regiju u tvrtki ADP, istaknula je da tvrtke često moraju ponovno uključiti ljudski nadzor kada su rezultati umjetne inteligencije nedosljedni, netočni ili ih je teško primijeniti u praksi. To, prema njezinim riječima, može dovesti do udvostručavanja posla, sporijeg donošenja odluka i manje produktivnosti.

Podaci konzultantske tvrtke Robert Half, koje prenosi CNBC, pokazuju da je 32 posto američkih menadžera za zapošljavanje ukinulo neko radno mjesto zbog uvođenja umjetne inteligencije, a potom su ponovno zaposlili radnike na istoj ili vrlo sličnoj poziciji.

Na sličan zaključak upućuje i Capitol Technology University, navodeći da se sve jasnije pokazuje kako organizacije ostvaruju veću korist kombiniranjem rada ljudi i umjetne inteligencije nego potpunom zamjenom zaposlenika automatiziranim sustavima.