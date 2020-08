Landlord GO igra se i u Hrvatskoj: Trgujte nekretninama i kupite HNK ili Empire State Building

Točno 9017 igrača već je sklopilo ugovore o virtualnom vlasništvu nad više od 45.174 objekata u Zagrebu

Danas, s više od tri milijarde mobilnih uređaja na planetu, trilijuni podataka ostaju neiskorišteni. No, sada možete uživati ​​u ovoj mješavini digitalnog i stvarnog svijeta u igri Landlord GO.

S više od milijun igrača širom svijeta, to je prva igra proširene stvarnosti koja koristi stvarne zgrade, stvarne ljude i stvarne cijene kako bi vaš grad uključila u a kcijsku strategijsku igru .

Landlord GO, potpuno nova igra kompanije Reality, omogućuje korištenje tih digitalnih 'otisaka' na zabavan i uzbudljiv način, a igrači mogu kupovati, prodavati i ubirati najamnine u najpoznatijim zgradama i znamenitostima na svijetu.

Igra se i u Hrvatskoj pa je tako trenutno 9017 igrača sklopilo ugovore o virtualnom vlasništvu nad više od 45.174 objekata u Zagrebu. Bez obzira želite li samo nabaviti kakvu garsonijeru ili planirate posjedovati Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ili Empire State Building u New Yorku, sve vam to nudi Landlord GO.