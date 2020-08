Tražite dobru kartašku videoigru? Bacite pogled na ove izvrsne naslove

Kartaške igre na računalima zanimljiv su nišni žanr koji kombinira planiranje, strategiju i vrlo često elemene fantastike. Donosimo vam pet najboljih 'deckbuildera' za računala i konzole

'Deckbuilderi' su kao žanr postali izuzetno popularni nakon izlaska megahita Slay The Spire, igre koja je kombinirala nišni 'roguelike' žanr s elementima kartaških igara poput Magic The Gatheringa i Hearthstonea. Slay the Spire smo stavili na sam početak naše liste iz jednostavnog razloga - većina igara ga na neki način pokušava imitirati, bilo dodavanjem 'mutatora' koji mijenjaju pravila igre ili samim mehanikama.

Slay the Spire je, tim rečeno, roguelike deckbuilder u kojem, kao što naslov nalaže, nastojite uništiti toranj kojim se tijekom igre penjete. Svaki kat donosi svoj izazov, bila to izravna borba sa čudovištima ili posebni događaj koji uz određeni rizik igraču može dati određeni bonus. U Slay the Spireu igrač preuzima ulogu jednog od četiri likova koji, pored jedinstvenih mehnika, nude i vlastiti set karata koji se svakim vašim pokušajem pojačava.