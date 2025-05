Kupyo na svjetskoj pozornici: Prva video trgovina s AI avatarima dolazi iz Hrvatske

Kada su krajem prošle godine lansirali beta verziju aplikacije, dvojica prijatelja i strastvenih zaljubljenika u tehnologiju, nisu niti slutili kakve će to razmjere poprimiti – od ogromnog interesa tehnološke zajednice, medijskog hajpa do investicijskih prilika. Već tada bilo je jasno da Kupyo ne dolazi samo razvijati nova tehnološka rješenja – već pokrenuti promjene u svijetu online kupovine.

​​Budućnost online kupovine lansirana iz Hrvatske

U trenutku kada tradicionalne e-commerce platforme traže načine da zadrže pažnju korisnika, pojednostave online kupnju i smanje broj povrata proizvoda, pojavljuje se Kupyo. Ovaj hrvatski proizvod donosi inovaciju u samu srž online kupovine: korisnici više nisu ograničeni na statične slike proizvoda, žele vidjeti proizvode u stvarnom kontekstu, kroz dinamične, zanimljive i informativne videozapise. Svaki proizvod predstavljen je na način koji kupcu omogućuje detaljan uvid u njegov identitet, funkcionalnost i kontekst upotrebe.

Kupyo koristi napredne AI tehnologije koje korisnicima omogućuju jednostavno generiranje oglasa u svega nekoliko klikova, uključujući i korištenje AI avatara u video sadržaju. Ovi virtualni asistenti mogu automatizirano predstaviti proizvod, što dodatno olakšava proces oglašavanja, posebice za male poduzetnike i brendove bez velikih marketinških timova. Kupyo je video marketplace nove generacije koji spaja elemente društvenih mreža, video platformi i online trgovine. Na njemu korisnici otkrivaju proizvode kroz video sadržaj, komuniciraju brzo i neposredno, a kupnju obavljaju jednostavno i sigurno.

'U početku nam je bio cilj razviti, testirati I izbrusiti cjelovitost proizvoda, no ubrzo su poslovni korisnici i investitori u našem AI sustavu prepoznali rješenje koje su željeli integrirati u svoje postojeće platforme. To nam je bio jasan signal da imamo snažnu komparativnu prednost na globalnom tržištu. Danas nam je fokus na razvoju tehnologije koja korisnicima omogućuje najintuitivnije moguće iskustvo – od objave oglasa u tri klika do mogućnosti da AI avatar umjesto njih prezentira proizvod, generira promotivni video, pa čak i vodi kampanju. Naša je misija pojednostaviti, ali i oplemeniti online kupovinu', ističe Celestin Ćurić, suosnivač Kupyja.

Sve u tri klika: Snimi. Prodaj. Kupi.

Kako bi novi način online kupovine što brže dosegao širu publiku, Kupyo je na tržištu regije ušao u strateško partnerstvo s Hrvatskim Telekomom. Kroz njihov program pogodnosti Magenta Moments, koji je u nešto više od godinu dana postao jedan od najaktivnijih programa pogodnosti u Hrvatskoj, svi korisnici aplikacije Moj Telekom – bez obzira na to kojeg mobilnog operatera koriste – mogu ostvariti posebne pogodnosti. Upravo kroz njihovu aplikaciju, od 7. svibnja 2025., korisnici mogu preuzeti kod koji im omogućuje besplatnu dostavu na sve proizvode kupljene putem Kupyo platforme – pogodnost koja vrijedi do kraja godine.

Dovoljno je preuzeti kod unutar Moj Telekom aplikacije i unijeti ga prilikom kupnje na Kupyo platformi. Na Kupyo platformi mogu se istražiti aktualne ponude iz svijeta mode i ljepote kroz brendove poput Shoetique, SWYbrand, La Piel, Icon, Germaine de cappucini, Bahel, ali i zanimljive ponude iz tech sektora (Big Bang), svijeta nekretnina (Eurovilla, Dogma) te autoindustrije (Auto Fly). Time se ne promiče samo novo iskustvo online kupnje, već se i dodatno potiče korištenje domaćih proizvoda i brendova kroz tehnološki naprednu infrastrukturu, navode iz tvrtke.

'Hrvatski Telekom kontinuirano ulaže u razvoj inovativnih digitalnih rješenja i visoku kvalitetu korisničkog iskustva, a upravo je suradnja s Kupyo platformom izvrstan primjer kako umjetna inteligencija može značajno unaprijediti online kupovinu. Vjerujemo da su napredni AI alati i interaktivni video sadržaji ono što ovu e-commerce uslugu izdvaja na tržištu, omogućujući korisnicima autentičan, personaliziran i zabavan doživljaj kupovine.

To je glavni razlog zašto HT nastavlja suradnju s kompanijama koje nude najbolja AI rješenja na tržištu, kako bismo svim građanima približili najnovije tehnologije i podigli standard digitalnih usluga. Ovakav pristup posebno odgovara potrebama suvremenih korisnika, osobito mlađih generacija koje očekuju jednostavnost, personalizaciju i inovativnost u svakodnevnim digitalnim iskustvima. Kroz Magenta Moments program omogućujemo svim korisnicima, neovisno o mobilnom operatoru, pristup ekskluzivnim pogodnostima na Kupyo platformi, dodatno potičući korištenje domaćih inovacija i brendova', izjavio je Ivan Runje, direktor Sektora za marketing privatnih korisnika i upravljanje proizvoda u Hrvatskom Telekomu.

Umjetna inteligencija, avatari i održiva kupovina

Kupyo je od danas dostupan na svim iOS i Android uređajima i spreman je osvojiti globalno tržište zahvaljujući inovativnom pristupu, jedinstvenim tehnološkim rješenjima i iznimno jednostavnom korisničkom sučelju. Jedinstvenost aplikacije čini snažna kombinacija video sadržaja i umjetne inteligencije, koja korisnicima donosi personalizirano, vizualno bogato i intuitivno iskustvo kupovine.

Video je osnovni format komunikacije – omogućuje da proizvod dožive gotovo kao da ga drže u rukama, čime se podiže razina povjerenja i smanjuje rizik od pogrešnih odluka. Uz to, AI alati neprestano analiziraju korisničke navike i preferencije kako bi predložili proizvode koji zaista odgovaraju njihovom stilu i potrebama. Kupyo omogućuje sigurno plaćanje putem Stripe sustava, a dostava se organizira do kućne adrese ili najbližeg paketomata. Filozofija aplikacije snažno je usmjerena na održivost i smanjenje negativnog logističkog otiska na okoliš.

'Naš krajnji cilj je dominacija na globalnom tržištu, ali i jasna misija – da online trgovina više ne bude hladna, generička aktivnost svedena na košaricu i checkout. Želimo da Kupyo bude mjesto gdje se susreću ljudi, ideje, stilovi i proizvodi – kroz dinamične videozapise, autentične AI preporuke i sigurnu komunikaciju između prodavatelja i kupaca. S fokusom na video, postižemo 86% veću odlučnost kupaca pri kupnji, smanjujemo broj povrata i stvaramo platformu koja nije samo funkcionalna, već i zabavna i emocionalno angažirajuća. Vjerujemo da je upravo to budućnost e-trgovine', zaključio je Željko Hudoletnjak, suosnivač Kupyja.