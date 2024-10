Ukrajinski developeri ne odustaju: 'Jednom rukom punimo oružje, a drugom radimo na ovoj igri'

Oko reaktora je postavljena Zona isključenja u radijusu od 48 kilometara, makar je ukrajinska vlada prije ruske invazije polako počela dopuštati turistima da posjećuju to područje. Originalna igra Stalker: Shadow of Chornobyl donosi izmišljenu drugu nuklearnu katastrofu, stvarajući mutantne kreature i druge neobične pojave.

Elektrana Černobil bila je mjesto najgore nuklearne nesreće u povijesti. Godine 1986., kada je zemlja bila pod kontrolom Sovjetskog Saveza, došlo je do eksplozije u nuklearnoj elektrani 145 kilometara od Kijeva. Najmanje 31 osoba poginula je odmah nakon nesreće, a eksplozija je izazvala požar koji je trajao deset dana, šaljući oblak radioaktivnog dima prema Europi.

To je naslov koji obožavatelji originala, izdanog 2007. godine, željno iščekuju već neko vrijeme. Međutim igra je skoro u potpunosti bila otkazana zbog ruske invazije na Ukrajinu. BBC Newsbeat razgovarao je s Kulikom o tome kako su developeri nastavili raditi na njoj, izgubili kolege u ratu i zašto im je važno dovršiti je.

'Rekao bih da možda pola našeg studija trenutno radi pod stalnom prijetnjom smrti', kaže Evgenij Kulik. On je tehnički producent igre Stalker 2: Heart of Chernobyl , nadolazećeg naslova koji razvija tvrtka GSC Game World sa sjedištem u Kijevu.

Odbacivanje Rusije

Razgovarajući za Newsbeat na Gamescomu u Njemačkoj, Kulik je rekao da im velik dio ruskih fanova nije iskazivao potporu na početku rata. Nakon što je sukob izbio, podnaslov igre promijenjen je u Heart of Chornobyl, koristeći ukrajinski način pisanja imena Černobila.

Ruski voiceoveri i titlovi također su uklonjeni, a GSC je odbio objaviti igru u toj zemlji. Razvojni timovi su, tim rečeno, postali redovitim metama hakerskih napada iz Rusije. 'Pokušali smo dobiti podršku od tih ljudi', kaže Kulik. 'No umjesto podrške dobili smo negativnost. Zato smo to odlučili sankcionirati, recimo to tako.'

Ukrajina je pokušala održavati neki vid kulturnog života i zabave tijekom ratnog doba. Pobijedila je na Euroviziji 2022., a njezin najveći glazbeni festival vratio se ove godine. Kulik je uvjeren da ista sudbina čeka i Stalkera 2. 'Htjeli bismo podsjetiti svijet da je Ukrajina sposobna i da može isporučiti izvrsne videoigre', rekao je. 'Igre su dio kulture, kao i glazba, filmovi, umjetnost, knjige i tako dalje. Tako da, da - ovo je važan projekt za naš cijeli svijet.'